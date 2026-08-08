Il mercato di Juventus, Milan e Inter potrebbe vivere ore decisive. I bianconeri sarebbero vicini ad accelerare per la cessione di Nico Gonzalez, con l'Atletico Madrid nuovamente interessato all'argentino. I rossoneri avrebbero invece messo gli occhi su Armand Laurienté del Sassuolo, mentre a Milano resta da definire il futuro di Hakan Calhanoglu, che ha ammesso come la sua permanenza dipenda dalle decisioni della società.

Juventus, l'Atletico torna su Nico Gonzalez

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate su X dallo speaker ed esperto di mercato Edoardo Mecca, nelle prossime ore potrebbe registrarsi un'accelerata in casa Juventus per la cessione di Nico Gonzalez.

Una situazione confermata anche dal giornalista Luca Momblano, secondo cui l'Atletico Madrid starebbe intensificando i contatti con l'obiettivo di riportare l'esterno argentino alla corte del "Cholo" Simeone.

Le cifre dell'operazione non sarebbero ancora definite, ma da tempo la Juventus avrebbe fissato una richiesta di almeno 28 milioni di euro. Una valutazione importante, ma che potrebbe rappresentare la base per avviare una trattativa concreta con il club spagnolo.

Milan, idea Laurienté: Inter, Calhanoglu lancia l'allarme

Sempre Edoardo Mecca ha rivelato su X una nuova pista per il Milan. La società rossonera avrebbe infatti messo gli occhi su Armand Laurienté, esterno sinistro del Sassuolo classe 1998.

Il francese è da tempo seguito da diversi club importanti, tra cui la Roma, e ora anche il Milan si sarebbe aggiunto alla lista delle pretendenti. Resta da capire quale potrebbe essere il ruolo del giocatore nel progetto di Ruben Amorim: Laurienté potrebbe rappresentare un'alternativa a Rafael Leao oppure diventare una vera e propria soluzione di rotazione sulla fascia.

Infine, resta da decifrare il futuro di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco, accostato al Fenerbahce e legato all'Inter da un contratto in scadenza tra un anno, ha parlato alla Gazzetta lasciando aperti diversi scenari: "Il futuro non dipende da me, ma dalla società. Perché non c’è stato alcun contatto per il rinnovo. Io sono un calciatore e penso a giocare.

Ma in cinque anni penso che abbiamo fatto tante cose buone. Vedremo cosa succederà". Parole che confermano come la prossima stagione potrebbe davvero essere l'ultima del regista turco con la maglia nerazzurra.