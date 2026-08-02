Il mercato continua a vivere di contatti, sondaggi e trattative che spesso non arrivano fino alla fumata bianca. La Juventus starebbe cercando di ridisegnare il reparto dei portieri con un'operazione che avrebbe coinvolto il Napoli, mentre il Milan avrebbe individuato in Cher Ndour uno dei profili ideali per aumentare qualità e fantasia sulla trequarti.

Juventus, il Napoli dice no allo scambio tra Perin e Milinkovic-Savic

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe provato a imbastire uno scambio con il Napoli per arrivare a Vanja Milinkovic-Savic, portiere accostato con insistenza ai bianconeri nelle ultime settimane.

L'idea della dirigenza guidata da Giovanni Carnevali e Frederic Massara sarebbe stata quella di inserire nell'operazione Mattia Perin, storico secondo della Juventus e giocatore che già nello scorso mercato di gennaio era stato vicino a lasciare Torino alla ricerca di maggiore continuità.

La proposta, tuttavia, non avrebbe convinto il club partenopeo, che avrebbe deciso di respingere l'offerta senza aprire una vera trattativa. Il Napoli, almeno al momento, non sembrerebbe intenzionato a prendere in considerazione uno scambio tra i due estremi difensori, costringendo così la Juventus a valutare strade alternative per rinforzare la porta da consegnare a Luciano Spalletti. Resta comunque confermato l'interesse bianconero per Milinkovic-Savic, considerato uno dei profili più affidabili sul mercato nel suo ruolo.

Anche il Milan trova un muro: la Fiorentina blinda Ndour

Una risposta negativa sarebbe arrivata anche al Milan, impegnato nella ricerca di un nuovo trequartista per completare il reparto offensivo. Secondo le ultime indiscrezioni, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Cher Ndour, giovane talento della Fiorentina che, grazie alle sue qualità tecniche e alla capacità di giocare tra le linee, avrebbe attirato l'attenzione della dirigenza lombarda.

La società viola, però, avrebbe rispedito al mittente ogni tentativo di approccio, ribadendo la volontà di trattenere il classe 2004 almeno per l'attuale sessione di mercato. Una posizione che avrebbe costretto il Milan a rinviare momentaneamente il proprio assalto.

L'interesse nei confronti del fantasista italiano resterebbe comunque vivo e non è escluso che Gerry Cardinale e i dirigenti rossoneri possano tornare alla carica nelle prossime finestre di mercato, quando le condizioni per una trattativa potrebbero risultare più favorevoli.