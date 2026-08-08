Il mercato degli esuberi potrebbe regalare nuove opportunità a Juventus e Milan. Arthur sarebbe infatti tornato nel mirino del Fenerbahce, pronto a effettuare un nuovo tentativo dopo i sondaggi delle scorse settimane. In casa rossonera, invece, potrebbe riaprirsi la cessione di Pervis Estupinan, mentre il Napoli avrebbe aggiunto il proprio nome alla lunga lista di pretendenti per Yaimar Medina, talento ecuadoriano del Genk.

Juventus, il Fenerbahce torna su Arthur: serve la cessione definitiva

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, per Arthur potrebbe esserci un ritorno di fiamma del Fenerbahce.

Il club turco aveva già effettuato alcuni sondaggi per il centrocampista brasiliano durante questa sessione estiva, senza però riuscire a trovare l'intesa necessaria per portare avanti l'operazione.

Nei prossimi giorni, la società guidata da Vincenzo Italiano potrebbe quindi tornare alla carica, consapevole però che servirà una formula differente rispetto a quelle ipotizzate in precedenza. Il contratto di Arthur con la Juventus è infatti in scadenza nel 2027 e questo renderebbe impraticabile un nuovo prestito: l'eventuale operazione dovrà necessariamente prevedere una cessione a titolo definitivo.

Per la Juventus si tratterebbe di una soluzione particolarmente gradita, considerando che il brasiliano non rientra nei piani tecnici del club.

Una partenza permetterebbe inoltre alla società di liberare spazio in rosa e alleggerire il monte ingaggi, mentre il Fenerbahce potrebbe assicurarsi un giocatore con grande esperienza internazionale.

Milan, Estupinan può ripartire, Napoli su Medina

Situazione nuovamente in evoluzione anche per Pervis Estupinan. L'esterno colombiano sembrava destinato a lasciare il Milan fino a poche settimane fa, con l'Aston Villa arrivato a un passo dal suo acquisto. L'operazione era però saltata dopo la decisione di Ruben Amorim di bloccare la cessione per valutare personalmente il giocatore durante il ritiro estivo. Il tecnico portoghese avrebbe voluto testare da vicino le qualità del fluidificante prima di prendere una decisione definitiva.

Ora, però, la situazione potrebbe essere cambiata ancora una volta: Estupinan non avrebbe convinto completamente Amorim e potrebbe quindi tornare sul mercato, con il Milan pronto ad ascoltare eventuali proposte.

Infine, attenzione alle mosse del Napoli per il centrocampo. Secondo quanto riferito su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il club partenopeo si sarebbe inserito nella corsa a Yaimar Medina, centrocampista ecuadoriano del Genk. Sul classe 2004 ci sarebbero già Chelsea, PSG, Borussia Dortmund e Newcastle: una concorrenza internazionale particolarmente agguerrita che potrebbe rendere complicata, ma non impossibile, l'operazione per gli azzurri.