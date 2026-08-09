Il mercato potrebbe riportare Daniele Rugani lontano dalla Juventus per l'ennesima volta. Il difensore toscano, rientrato a Torino dopo il prestito alla Fiorentina, sarebbe finito nel mirino di Sassuolo e Monza, con i brianzoli al momento favoriti. Intanto il Milan avrebbe riallacciato i contatti con l'entourage di Matias Soulé, esterno offensivo della Roma valutato almeno 35 milioni di euro.

Juventus, Rugani verso un nuovo prestito: Monza favorito

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, il percorso tra la Juventus e Daniele Rugani potrebbe separarsi nuovamente.

Lo stopper classe 1994 è tornato a Torino dopo il prestito semestrale della scorsa stagione alla Fiorentina, ma il suo spazio nella rosa bianconera rischierebbe di essere nuovamente limitato.

Per questo motivo Sassuolo e Monza avrebbero iniziato a interessarsi concretamente al giocatore. Entrambe le destinazioni permetterebbero a Rugani di trovare una continuità maggiore rispetto a quella che potrebbe garantirgli la Juventus, rendendo plausibile un nuovo trasferimento in prestito.

La formula sarebbe facilmente percorribile anche dal punto di vista contrattuale: Rugani è infatti legato alla società bianconera fino al 2028. La Juventus potrebbe quindi mantenere il controllo del cartellino e consentire al difensore di accumulare minuti preziosi lontano da Torino.

Al momento, il Monza sarebbe in vantaggio sul Sassuolo e potrebbe presto provare ad accelerare la trattativa.

Milan, nuovi contatti per Soulé: la Roma chiede 35 milioni

Situazione decisamente più interessante sul fronte offensivo per il Milan. Nelle scorse ore si sarebbero infatti registrati nuovi contatti tra il club rossonero e l'entourage di Matias Soulé, esterno offensivo argentino attualmente alla Roma e da tempo finito nei radar della società lombarda.

Il classe 2003 piacerebbe particolarmente alla dirigenza milanista, che starebbe monitorando la situazione ormai da diverse settimane. A Trigoria, inoltre, non ci sarebbero particolari veti alla partenza del giocatore, a patto naturalmente che venga presentata una proposta ritenuta adeguata.

Per trasformare l'interesse in una vera trattativa, il Milan dovrebbe quindi presentarsi nella Capitale con un'offerta importante. La Roma partirebbe infatti da una richiesta di almeno 35 milioni di euro per lasciar partire Soulé. Una cifra che potrebbe rappresentare il principale ostacolo all'operazione, ma i nuovi contatti confermano come il talento argentino sia ancora una delle idee più concrete per il mercato rossonero.