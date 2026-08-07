Il mercato di Juventus e Roma potrebbe vivere nuove svolte nelle prossime settimane. In casa bianconera l'eventuale cessione di Juan Cabal potrebbe riaprire la pista per Carlos Augusto, mentre nella Capitale continua la ricerca dell'esterno offensivo mancino dopo i diversi obiettivi sfumati. Tra i nuovi nomi valutati dai giallorossi ci sarebbe Jamie Bynoe-Gittens, talento inglese del Chelsea dal costo elevato e per il quale sarebbe necessaria una formula particolare.

Juventus, Cabal può finanziare l'assalto a Carlos Augusto

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, qualora la Juventus riuscisse a cedere Juan Cabal, Carnevali e Massara potrebbero tornare con forza su Carlos Augusto.

Il brasiliano dell'Inter rappresenterebbe infatti un profilo particolarmente gradito per la sua capacità di ricoprire più ruoli e potrebbe diventare una soluzione ideale per rinforzare la difesa bianconera. Il futuro del classe 1999 a Milano sarebbe tutt'altro che certo. La concorrenza nel reparto arretrato è importante e Chivu non potrebbe garantirgli un posto da titolare nell'undici di partenza. Una situazione che potrebbe spingere il giocatore a valutare una nuova esperienza e aprire la porta alla Juventus.

I bianconeri, dal canto loro, potrebbero provare a sfruttare l'occasione con un'offerta vicina ai 15 milioni di euro. Una cifra che, soprattutto dopo l'eventuale cessione di Cabal, potrebbe convincere l'Inter a prendere in considerazione il trasferimento, trasformando ancora una volta il mercato in un terreno di sfida tra due storiche rivali.

Roma, nuova pista per la fascia: idea Bynoe-Gittens

Anche la Roma continua a lavorare per individuare l'esterno alto a sinistra richiesto per completare il reparto offensivo. Dopo i diversi passi falsi registrati sulle piste Greenwood, Summerville e probabilmente Nusa, D'Amico sarebbe al lavoro su una nuova lista di alternative.

Secondo quanto riferito a Te la do io Tokyo dal giornalista Francesco Balzani, tra i profili emersi nelle ultime ore ci sarebbe Jamie Bynoe-Gittens. L'esterno inglese classe 2004 è stato acquistato dal Chelsea un anno fa dal Borussia Dortmund per una cifra vicina ai 60 milioni di euro e proprio l'elevata valutazione rappresenterebbe il principale ostacolo per i giallorossi.

Il club londinese vorrebbe infatti una cifra importante per lasciarlo partire. Per questo motivo, un eventuale approdo nella Capitale potrebbe diventare concreto soltanto attraverso una formula sostenibile per la Roma, come un prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che permetterebbe ai giallorossi di rinforzare subito la fascia senza dover affrontare nell'immediato l'intero costo dell'operazione.