Le strategie di mercato delle big di Serie A continuano a evolversi tra sondaggi, giovani talenti e obiettivi ancora tutti da definire. La Juventus avrebbe effettuato alcuni contatti esplorativi per Elia Caprile prima di tornare a concentrarsi su Guglielmo Vicario per la porta. Nel frattempo l'Inter avrebbe messo nel mirino uno dei prospetti più interessanti del calcio serbo, mentre Roma e Lazio potrebbero presto contendersi lo stesso giovane terzino in un derby di mercato destinato ad animare le prossime settimane.

Juventus, sondaggio per Caprile: Vicario resta il favorito per la porta

Secondo quanto riferito dall'insider Damiano Coccia sul proprio profilo X, la Juventus avrebbe effettuato nelle scorse settimane alcuni sondaggi per Elia Caprile, portiere classe 2004 attualmente in forza al Cagliari. I contatti tra le due società sarebbero però rimasti a un livello puramente esplorativo e non si sarebbero mai trasformati in una vera trattativa, segnale che la dirigenza bianconera starebbe continuando a valutare con attenzione tutte le opzioni disponibili per rinforzare il reparto.

Proprio il mancato sviluppo dei dialoghi con il Cagliari avrebbe riportato in cima alla lista il nome di Guglielmo Vicario. L'estremo difensore del Tottenham continua infatti a essere considerato il profilo più convincente per esperienza, affidabilità e formula dell'operazione, con la Juventus che potrebbe puntare su un prestito con riscatto differito per limitare l'impatto economico immediato dopo gli importanti investimenti già sostenuti in questa sessione di mercato.

Inter su Kostov, Roma e Lazio pronte al derby per Kumbedi

Anche l'Inter guarda al futuro. Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà su X, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su Vasilije Kostov, talentuoso trequartista della Stella Rossa. Il classe 2008, capace di giocare anche da mediano e da ala destra, è reduce da una stagione di altissimo livello nel campionato serbo, chiusa con 11 gol e 7 assist in 29 presenze. Numeri che avrebbero spinto il club di Belgrado a valutare il proprio gioiello intorno ai 25 milioni di euro, una cifra importante ma in linea con il potenziale mostrato dal giovane.

Sul fronte capitolino, invece, potrebbe presto prendere forma un derby di mercato.

Come riferito dal giornalista Ekrem Konur su X, Roma e Lazio sarebbero entrambe interessate a Sael Kumbedi, terzino destro del Wolfsburg nato in Francia e classe 2005. Valutato circa 10 milioni di euro, il difensore rappresenterebbe un investimento in prospettiva: per la Roma potrebbe raccogliere l'eredità di Zeki Celik, mentre la Lazio lo vedrebbe come un possibile titolare per la fascia destra. La sfida tra i due club della Capitale potrebbe così spostarsi anche lontano dal campo.