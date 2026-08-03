Le indiscrezioni di mercato continuano ad alimentare il dibattito attorno alle big della Serie A. In casa Juventus emergono retroscena sulle preferenze di Luciano Spalletti per il ruolo di centravanti, mentre l'Inter sarebbe ormai a un passo dall'accordo per Cristian Romero, operazione che resta però subordinata a una cessione nel reparto difensivo. Intanto la Roma continua a fare i conti con il delicato dossier legato a Lorenzo Pellegrini, ancora senza squadra e lontano dal progetto tecnico di Gian Piero Gasperini.

Juventus, il retroscena su Spalletti: avrebbe preferito la permanenza di Vlahovic

Secondo quanto rivelato dall'insider di mercato Damiano Coccia, Luciano Spalletti non avrebbe realmente spinto per il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus. Al contrario, il tecnico bianconero avrebbe preferito trattenere Dusan Vlahovic, attaccante che nel frattempo si è svincolato dal club torinese ed è oggi uno dei parametri zero più prestigiosi ancora disponibili sul mercato.

L'indiscrezione andrebbe in controtendenza rispetto alle numerose voci circolate negli ultimi mesi, secondo le quali sarebbe stato proprio Spalletti a indicare Kolo Muani come il profilo ideale per guidare l'attacco bianconero. Se confermato, il retroscena offrirebbe una lettura diversa delle strategie della Juventus, lasciando intendere che la separazione da Vlahovic sarebbe stata dettata più da ragioni economiche e societarie che da una precisa scelta tecnica dell'allenatore.

Inter, Romero è vicino ma serve l'addio di Pavard, Roma, il nodo Pellegrini resta aperto

Sul fronte nerazzurro, secondo quanto riferito su X dal giornalista Armando Areniello, l'accordo con il Tottenham per Cristian Romero sarebbe ormai definito. L'intesa tra i due club si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro tra parte fissa e bonus, mentre il difensore argentino chiederebbe un ingaggio da circa 6 milioni di euro a stagione, premi compresi. A frenare la fumata bianca sarebbe però la necessità dell'Inter di liberare spazio in rosa attraverso la cessione di un difensore, con Benjamin Pavard che resta il principale indiziato a lasciare Milano. La partenza del francese, tuttavia, si starebbe rivelando più complicata del previsto a causa dell'ingaggio elevato, vicino ai 5 milioni di euro, e delle destinazioni finora respinte dal giocatore.

In casa Roma, invece, continua a tenere banco la situazione di Lorenzo Pellegrini. L'ex capitano è ancora svincolato e non avrebbe trovato un'intesa per tornare a vestire la maglia giallorossa. Inoltre, il centrocampista avrebbe saltato la prima parte della fase del ritiro a causa di un problema fisico trascinato dalla scorsa stagione e, con ogni probabilità, non prenderà parte nemmeno al secondo blocco della preparazione organizzato da Gian Piero Gasperini in Galles. Un'assenza pesante, considerando quanto il tecnico piemontese punti sull'intensità atletica dei suoi giocatori, e che potrebbe alimentare ulteriori riflessioni sul futuro del classe 1996.