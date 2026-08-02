Il mercato delle big italiane continua a entrare nel vivo tra richieste degli allenatori e strategie delle dirigenze. In casa Juventus Luciano Spalletti avrebbe individuato gli ultimi tasselli necessari per completare la rosa, ma le disponibilità economiche imporrebbero attente riflessioni a Giovanni Carnevali e Frederic Massara. Nel frattempo l'Inter avrebbe fissato un limite invalicabile per l'eventuale acquisto di Curtis Jones dal Liverpool, mentre la Roma starebbe valutando Max Aarons come possibile rinforzo per la fascia destra dopo la partenza di Zeki Celik.

Juventus, Spalletti vuole altri quattro innesti: serviranno cessioni o occasioni di mercato

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, Luciano Spalletti avrebbe chiesto alla dirigenza della Juventus altri quattro acquisti per completare la rosa in vista della nuova stagione. L'idea del tecnico sarebbe quella di aggiungere un elemento per ogni reparto, così da aumentare profondità e qualità in una squadra che punta a tornare protagonista sia in Italia sia in Europa.

La richiesta rischia però di trasformarsi in una sfida non semplice per Giovanni Carnevali e Frederic Massara. La Juventus ha infatti già investito circa 100 milioni di euro tra gli arrivi di Ekhator, Randal Kolo Muani e Kerim Alajbegovic, riducendo sensibilmente la liquidità disponibile alla Continassa.

Per questo motivo i dirigenti bianconeri potrebbero essere costretti a cedere qualche giocatore di primo piano per finanziare nuovi acquisti oppure a concentrarsi su operazioni a basso costo, come prestiti o parametri zero, così da soddisfare le richieste dell'allenatore senza compromettere gli equilibri economici del club.

Inter, tetto fissato per Jones. La Roma valuta Aarons per la fascia destra

Anche l'Inter continua a lavorare sul centrocampo, ma senza derogare alla propria linea finanziaria. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Armando Areniello, il club nerazzurro non avrebbe intenzione di superare i 35 milioni di euro, bonus compresi, per acquistare Curtis Jones dal Liverpool. Alla base della scelta ci sarebbe la situazione contrattuale del centrocampista inglese, legato ai Reds soltanto fino alla prossima estate.

Alla Pinetina, infatti, non verrebbe ritenuto opportuno investire cifre superiori per un calciatore che potrebbe liberarsi a parametro zero nel giro di un anno.

Sul fronte Roma, invece, prende quota una nuova pista per la corsia destra. Come riportato dal giornalista Ekrem Konur su X, i giallorossi sarebbero pronti a chiedere informazioni per Max Aarons dopo aver perso Celik. Il terzino del Bournemouth piace anche al Leeds, interessato a un'operazione in prestito, ma la valutazione di circa 5 milioni di euro e i tre anni di contratto ancora in essere potrebbero rendere il difensore inglese un'opportunità interessante anche per il club capitolino.