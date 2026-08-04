Con il mese di agosto entrato nel vivo, le big della Serie A intensificano le proprie strategie per completare le rose in vista della nuova stagione. La Juventus continua a cercare un centravanti da affidare a Luciano Spalletti, l'Inter respinge l'assalto del Manchester United per uno dei suoi talenti più promettenti, mentre la Roma cambia obiettivo sulla fascia destra dopo le elevate richieste economiche del Feyenoord per Read.

Juventus, Demirovic entra nella lista: resta viva anche la pista Zirkzee

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus continua a lavorare per regalare a Luciano Spalletti una punta di spessore prima della chiusura della sessione estiva.

Il direttore generale Giovanni Carnevali e il direttore sportivo Frederic Massara starebbero valutando diversi profili e tra questi avrebbe preso quota quello di Ermedin Demirovic. Il centravanti bosniaco classe 1998, attualmente allo Stoccarda, rappresenterebbe un'opzione concreta grazie alle sue caratteristiche fisiche e alla capacità di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo. Il club tedesco lo valuterebbe circa 20 milioni di euro, cifra ritenuta impegnativa ma non proibitiva. Demirovic, tuttavia, non sarebbe l'unico nome sul taccuino bianconero. Restano infatti monitorati anche Joshua Zirkzee del Manchester United e Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, due profili che la Juventus continua a seguire con attenzione nella speranza di cogliere eventuali occasioni di mercato.

Inter, nuovo assalto per Pio Esposito. La Roma vira su Molina

Nel frattempo dall'Inghilterra sarebbe arrivato un nuovo tentativo del Manchester United per Francesco Pio Esposito. I Red Devils avrebbero contattato ancora una volta l'Inter per sondare la disponibilità a trattare il giovane centravanti, da tempo seguito dai principali club della Premier League. La risposta dei nerazzurri sarebbe stata però immediata e negativa: il club considera Esposito uno dei pilastri del futuro e starebbe definendo il rinnovo del suo contratto fino al 2031, a conferma della volontà di blindarlo.

Sul fronte Roma, invece, cambia la strategia per rinforzare le corsie esterne. Le richieste del Feyenoord per Givairo Read, salite vicino ai 35 milioni di euro, avrebbero convinto il direttore sportivo D'Amico e Gian Piero Gasperini a spostare con decisione l'attenzione su Nahuel Molina.

L'esterno dell'Atletico Madrid, già protagonista in Serie A con la maglia dell'Udinese, avrebbe una valutazione decisamente più accessibile: circa 15 milioni di euro più bonus, per un'operazione complessiva vicina ai 20 milioni. Una pista che potrebbe presto diventare una delle priorità del mercato giallorosso.