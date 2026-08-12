Il mercato di Juventus, Milan e Roma potrebbe vivere nuove svolte nelle prossime ore, con tre situazioni particolarmente interessanti ancora tutte da definire. I bianconeri potrebbero infatti prendere in considerazione la cessione di Jonathan David davanti a una proposta dell'Aston Villa, mentre il Milan registra un interesse sempre maggiore per Fofana, con diversi club europei pronti a muoversi. In casa Roma, invece, l'affare Mora sembrava vicino alla conclusione ma l'intervento del presidente del Porto Villas Boas avrebbe improvvisamente cambiato le carte in tavola.

Juventus, l'Aston Villa pensa a David: possibile cessione con obbligo

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Rai Marco Conterio, l'Aston Villa sarebbe interessato a Jonathan David e starebbe preparando una proposta per convincere la Juventus a lasciar partire l'attaccante canadese. La formula allo studio sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto, soluzione che potrebbe trovare il gradimento della dirigenza bianconera.

Il futuro di David potrebbe dunque essere uno dei temi caldi delle prossime settimane. La Juventus non avrebbe infatti chiuso alla possibilità di lasciar partire il centravanti qualora arrivasse un'offerta ritenuta soddisfacente.

L'eventuale cessione permetterebbe inoltre ai dirigenti di intervenire nuovamente sul mercato per individuare un attaccante maggiormente adatto alle idee tattiche di Luciano Spalletti. L'interesse dell'Aston Villa potrebbe quindi trasformarsi in un'occasione concreta per ridisegnare il reparto offensivo bianconero.

Milan, cresce l'interesse per Fofana. Roma-Mora, Villas Boas frena

Anche il Milan continua a lavorare sul fronte delle cessioni e tra i nomi destinati a lasciare il club ci sarebbe ancora quello di Fofana. Il Besiktas segue da tempo il centrocampista, ma nelle ultime settimane il numero delle pretendenti sarebbe aumentato sensibilmente. Crystal Palace, Nottingham Forest e Villarreal, oltre a Real Betis e Ipswich Town, avrebbero infatti raccolto informazioni sul giocatore.

Un interesse internazionale che potrebbe trasformarsi in una vera e propria asta, scenario particolarmente gradito al Milan, disposto ad ascoltare proposte a partire da almeno 20 milioni di euro.

Situazione più complicata, invece, per la Roma, che rischia di vedere sfumare un affare che sembrava ormai vicino alla definizione. Mora era infatti considerato ad un passo dai giallorossi, ma l'inserimento di Villas Boas avrebbe modificato radicalmente lo scenario. Il presidente del Porto avrebbe bloccato l'operazione, inizialmente impostata sulla base di un prestito oneroso da 7 milioni di euro con eventuale riscatto fissato a 43 milioni, chiedendo alla Roma di inserire invece un obbligo di riscatto. Una richiesta che potrebbe rallentare, forse anche in maniera decisiva, la trattativa per l'esterno portoghese.