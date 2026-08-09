Il mercato degli esterni potrebbe creare nuovi incroci tra le big italiane. La Juventus avrebbe infatti messo nel mirino Niccolò Fortini della Fiorentina, ma sul giovane talento viola ci sarebbero anche Roma e Torino. L'Inter starebbe invece monitorando la situazione di Hector Fort, mentre il Napoli sarebbe vicino alla cessione di Romelu Lukaku al Fenerbahce, un'operazione che potrebbe finalmente liberare risorse per il mercato in entrata.

Juventus, Fortini piace: Roma e Torino provano lo sgambetto

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe posato gli occhi su Niccolò Fortini, giovane esterno della Fiorentina che sarebbe particolarmente apprezzato anche da altri club in Serie A fra cui Napoli e Roma.

Il classe 2006 avrebbe attirato l'attenzione per una combinazione di caratteristiche particolarmente interessanti: età, qualità tecnico-fisiche e soprattutto un costo del cartellino ancora relativamente accessibile. La Fiorentina valuterebbe infatti il proprio esterno intorno ai 10 milioni di euro, una cifra importante ma comunque contenuta rispetto alle valutazioni ormai sempre più elevate del mercato moderno.

La Juventus, però, dovrebbe fare attenzione alla concorrenza. Sul giocatore ci sarebbe infatti anche il Torino, pronto a inserirsi nella corsa e a provare uno sgambetto ai cugini bianconeri. Il club granata potrebbe quindi anticipare la concorrenza con un'offerta concreta, trasformando Fortini in uno dei giovani più contesi del mercato italiano.

Inter, occhi su Hector Fort: Napoli, Lukaku verso il Fenerbahce

In casa Inter, invece, attenzione alla situazione di Hector Fort. Il Barcellona avrebbe comunicato al giovane esterno spagnolo che non sarebbe più considerato incedibile e questo avrebbe inevitabilmente attirato l'interesse di diversi club.

Tra questi ci sarebbe proprio l'Inter, che starebbe monitorando con attenzione l'evoluzione della vicenda. Il classe 2006 potrebbe rappresentare un investimento interessante per il futuro, ma il Barcellona non sarebbe intenzionato a svenderlo: per liberare il giocatore servirebbero almeno 10 milioni di euro.

Infine, sembra ormai vicino il trasferimento di Romelu Lukaku dal Napoli al Fenerbahce.

Il centravanti belga dovrebbe trasferirsi in Turchia per circa 10 milioni di euro, garantendo al club partenopeo un'importante entrata economica. Ma il vantaggio maggiore sarebbe forse rappresentato dal risparmio sull'ingaggio: Lukaku pesa infatti per circa 8 milioni di euro netti a stagione. Una cessione che potrebbe quindi sbloccare definitivamente il mercato in entrata del Napoli, liberando risorse da reinvestire per rinforzare la rosa.