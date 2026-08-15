Stando ai rumors di mercato delle ultime ore, la Juventus starebbe cercando un esterno di sinistra e avrebbe aggiunto il nome di Carreras fra i profili monitorati. Il Milan, viste le difficoltà per Inacio, potrebbe virare su Tiago Gabriel mentre le strade di Atalanta e Napoli rischierebbero di incrociarsi per quanto concerne Noa Lang.

Juventus, spunta Carreras per l'esterno

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus starebbe cercando un fluidificante per la corsia di sinistra. Dopo il nome di Raum, ai bianconeri sarebbe stato accostato quello di Álvaro Carreras: classe 2003 nato in Spagna, Carreras attualmente si trova in forza nel Real Madrid, club nel quale ha vissuto una stagione da comprimario alternandosi con il titolare di fascia Ferland Mendy.

Proprio questo avvicendamento, potrebbe rendere il calciatore un profilo da considerare sul mercato ma le condizioni per strapparlo dalle Merengues non sarebbero affatto semplici. Lo spagnolo è infatti legato al club iberico da un contratto di ferro, che durerà fino al 2031 e la sua valutazione sarebbe molto vicina ai 50 milioni di euro. Un connubio di elementi che renderebbe Carreras un profilo prendibile forse solo con la formula del prestito, cercando magari di inserire un diritto di riscatto per l'anno successivo.

Amorim vira su Tiago Gabriel, Atalanta e Napoli in dialogo per Noa Lang

Restando sul tema difensori ma passando al Milan, Amorim e soci potrebbero dover rinunciare a Goncalo Inacio, stopper che il Benfica avrebbe bloccato dopo diverse cessioni.

Ecco perché i rossoneri potrebbero virare con decisione su Tiago Gabriel, giovane centrale portoghese attualmente in forza al Lecce. Il ragazzo, già accostato a grandi del campionato italiano come Juventus e Napoli, sarebbe finito nel mirino del Milan ma il suo eventuale passaggio nel club lombardo non apparirebbe semplicissimo per via dei costi. A Lecce infatti, avrebbero già respinto la corte del Benfica, arrivato a offrire fino a 20 milioni di euro per il calciatore.

Infine occhio agli incroci di mercato fra Atalanta e Napoli: secondo le ultime, il tecnico dei bergamaschi Maurizio Sarri avrebbe chiesto a Giuntoli di fare un serio tentativo per Noa Lang, esterno belga in uscita dal capoluogo campano.

Una trattativa quindi, che potrebbe avere anche basi solide ma che il ds azzurro Manna sarebbe disposto ad avallare soltanto con la formula del titolo definitivo. Niente prestiti o altro quindi, ma solo la sicurezza di cedere un calciatore valutato circa 20 milioni di euro