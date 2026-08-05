Il mercato non è fatto soltanto di nuovi acquisti, ma anche di cessioni necessarie per riequilibrare le rose e creare spazio ai prossimi innesti. La Juventus continua a lavorare su entrambi i fronti, con alcuni giocatori destinati a lasciare la Continassa nelle prossime settimane. Nel frattempo l'Inter ha detto no a una ricca proposta proveniente dalla Premier League per uno dei suoi giovani più promettenti, mentre Atalanta e Lazio potrebbero presto incrociare i rispettivi interessi attorno al futuro di Alessio Romagnoli.

Juventus, Zhegrova può partire: la formula del prestito è la più probabile

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus continua a concentrarsi non solo sui rinforzi da consegnare a Luciano Spalletti, ma anche sulle possibili uscite. Il direttore generale Giovanni Carnevali e il direttore sportivo Frederic Massara sarebbero infatti impegnati nell'alleggerimento della rosa, con l'obiettivo di liberare spazio e contenere il monte ingaggi. Tra i calciatori considerati in uscita figurerebbe anche Edon Zhegrova. L'esterno kosovaro, nonostante il bel gol realizzato nell'amichevole contro il Chelsea, sarebbe uno dei principali candidati a lasciare Torino. Prima della chiusura dell'operazione Mastantuono, sulle sue tracce si sarebbe mossa anche la Fiorentina, interessata a valutarne l'ingaggio.

Tuttavia, la stagione negativa disputata dal classe 1999 avrebbe inevitabilmente ridotto il suo valore di mercato, motivo per cui una cessione a titolo definitivo appare complicata. L'ipotesi più concreta resta quindi quella di un trasferimento in prestito, soluzione che consentirebbe al giocatore di rilanciarsi e alla Juventus di rivalutarne il futuro.

Inter, rifiutati 40 milioni per Stankovic. L'Atalanta punta Romagnoli

Situazione completamente diversa in casa Inter, dove Aleksandar Stankovic continua a essere considerato un elemento centrale del progetto tecnico. Sul centrocampista serbo, figlio dell'ex capitano nerazzurro Dejan, sarebbe piombato con decisione il Brentford, che avrebbe presentato una prima offerta da ben 40 milioni di euro.

Una cifra importante che, però, non sarebbe bastata a convincere Giuseppe Marotta e la dirigenza interista, decisi a respingere senza esitazioni il tentativo del club inglese. L'Inter considera infatti il giovane centrocampista un patrimonio tecnico sul quale costruire il futuro.

Attenzione infine agli intrecci di mercato tra Atalanta e Lazio. Il club bergamasco avrebbe individuato in Alessio Romagnoli uno dei possibili rinforzi per la difesa. A spingere per l'arrivo del centrale romano sarebbe direttamente Maurizio Sarri, che lo ha già allenato durante la comune esperienza alla Lazio e ne conosce perfettamente caratteristiche e qualità. Con Romagnoli dato in uscita dal club biancoceleste, la trattativa potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane.