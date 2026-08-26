La Juventus guarda al mercato e aggiunge un nuovo nome alla lista per la fascia sinistra. Il profilo seguito dalla dirigenza bianconera è quello di Aaron Martin, laterale spagnolo del Genoa. L'operazione potrebbe diventare concreta soprattutto nelle ultime fasi della sessione estiva, quando il club sarà chiamato a valutare occasioni e condizioni economiche. A favorire la pista c'è anche la situazione contrattuale del giocatore. Una situazione in divenire per la quale sono attesi sviluppi.

Aaron Martin è un'opzione per la fascia sinistra

Aaron Martin rappresenta un profilo che può adattarsi alle esigenze della Juventus.

Il laterale del Genoa garantisce infatti un buon equilibrio tra fase difensiva e spinta offensiva, caratteristiche ricercate dai bianconeri per completare la corsia mancina. Al momento non risultano passi decisivi per chiudere l'operazione, ma il nome dello spagnolo è entrato tra quelli monitorati dalla società. La pista potrebbe quindi acquisire maggiore concretezza con l'avvicinarsi della chiusura del mercato.

Aaron Martin, il contratto con il Genoa può favorire la Juve

A rendere interessante l'operazione è soprattutto la scadenza del contratto di Aaron Martin con il Genoa, fissata tra un anno. Una situazione che potrebbe spingere il club rossoblù a valutare una cessione e consentire alla Juventus di trattare su una base economica più contenuta.

Per i bianconeri sarebbe dunque un'opportunità da seguire con attenzione, soprattutto nella fase finale del mercato. La dirigenza valuta costi e caratteristiche prima di decidere se trasformare l'interesse in una vera trattativa.

Juventus, Valdes Ngana va al Foggia in prestito

Sul fronte delle uscite, invece, la Juventus saluta temporaneamente Valdes Ngana. Il centrocampista classe 2006 lascia la Next Gen e si trasferisce al Foggia con la formula del prestito. Come riportato da L'Attacco, il giovane è atteso in città per sostenere le visite mediche e completare la firma sul contratto. L'esperienza nel girone C di Serie C gli permetterà di confrontarsi con un calcio più fisico e competitivo, aumentando il minutaggio e accumulando esperienza.