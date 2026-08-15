La parte finale del mercato potrebbe aprire scenari inattesi per Juventus, Milan e Fiorentina. I bianconeri avrebbero individuato in Aït-Nouri un possibile rinforzo per la fascia sinistra, puntando sulla possibilità di strappare un prestito al Manchester City. Il Milan, dopo aver messo Nkunku fuori rosa, starebbe invece vedendo crescere rapidamente il numero delle pretendenti al francese, mentre a Firenze Paratici avrebbe messo nel mirino Francisco Moura del Porto.

Juventus, Aït-Nouri nel mirino: Raum e Carreras le alternative

La Juventus avrebbe messo gli occhi su Rayan Aït-Nouri, esterno sinistro attualmente al Manchester City.

Il nazionale algerino avrebbe vissuto una stagione da comprimario con il club inglese, come testimoniano i soli 976 minuti disputati in Premier League. Un minutaggio che potrebbe spingerlo a valutare una nuova esperienza e che, soprattutto, avrebbe attirato l'attenzione della dirigenza bianconera.

Il principale ostacolo sarebbe rappresentato dal prezzo del cartellino, valutato oggi intorno ai 40 milioni di euro. Proprio per questo alla Continassa starebbero ragionando soprattutto sulla possibilità di impostare l'operazione in prestito, una formula che consentirebbe alla Juventus di inserire un giocatore importante senza affrontare immediatamente un investimento così oneroso. Immaginare formule differenti, almeno nell'immediato, apparirebbe invece decisamente più complicato.

Nel frattempo, Carnevali e Massara continuerebbero a tenere in considerazione anche David Raum del Lipsia e Alejandro Carreras, quest'ultimo però, ancora più difficile da raggiungere per costi. La ricerca del nuovo esterno mancino resta dunque aperta e Aït-Nouri potrebbe diventare una delle piste più interessanti.

Milan, Nkunku scatena la concorrenza. Fiorentina, idea Moura

A Milano, intanto, la decisione di mettere Christopher Nkunku fuori rosa e quindi sul mercato avrebbe prodotto rapidamente i suoi effetti. Il francese avrebbe attirato l'attenzione di numerose società e, oltre alla Roma, anche altri grandi club europei sarebbero entrati nella corsa. La pista giallorossa avrebbe perso rapidamente credibilità soprattutto a causa dell'ingaggio elevato del giocatore, ma secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur su X, il Barcellona avrebbe già avuto contatti con l'entourage dell'attaccante.

Sullo sfondo ci sarebbero inoltre Lipsia, Borussia Dortmund e Newcastle.

Una concorrenza così ampia potrebbe trasformarsi in un'asta internazionale e rappresentare uno scenario ideale per il Milan, intenzionato a monetizzare la partenza del francese. Sempre Konur avrebbe inoltre riferito dell'interesse della Fiorentina per Francisco Moura. Il laterale avrebbe una valutazione vicina ai 15 milioni di euro, ma Paratici starebbe lavorando per ottenere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una soluzione già utilizzata con successo dai viola durante questa sessione estiva e che potrebbe quindi tornare protagonista anche in questa trattativa.