Il mercato delle big italiane continua a regalare nuovi nomi e piste da seguire. La Juventus avrebbe aggiunto Andriy Lunin alla lunga lista dei portieri valutati, mentre Milan e Roma starebbero monitorando Can Uzun, fantasista turco dell'Eintracht Francoforte. Il Napoli, invece, avrebbe avviato i primi contatti con il Palmeiras per Agustín Giay, giovane terzino argentino dalla valutazione particolarmente elevata.

Juventus, Lunin nuova idea per la porta: servono 12 milioni

La Juventus prosegue quotidianamente la ricerca di un nuovo portiere e nelle ultime ore sarebbe emerso un ulteriore profilo da tenere sotto osservazione.

Si tratta di Andriy Lunin, estremo difensore classe 1999 attualmente di proprietà del Real Madrid. L'ucraino rappresenterebbe un'opzione particolarmente interessante perché, nonostante le qualità già dimostrate, continua a vivere all'ombra del grande titolare Thibaut Courtois. Proprio la concorrenza del belga potrebbe favorire una sua eventuale partenza, con il Real Madrid che sarebbe disposto a prendere in considerazione una cessione per una cifra vicina ai 12 milioni di euro. Una valutazione che renderebbe Lunin un'occasione potenzialmente molto interessante per la Juventus, ancora alla ricerca dell'estremo difensore ideale per il proprio progetto.

Milan e Roma osservano Uzun, Napoli, primi contatti per Giay

Secondo quanto riferito dal giornalista Ekrem Konur, il Galatasaray non sarebbe l'unico club interessato a Can Uzun. Il fantasista turco classe 2005 dell'Eintracht Francoforte sarebbe infatti seguito anche dal Milan, alla ricerca di un trequartista creativo per aumentare la qualità del proprio reparto offensivo. I rossoneri considererebbero Uzun soprattutto come un possibile piano B, anche in virtù dei costi complessivi dell'operazione. Attenzione anche alla Roma, che starebbe seguendo da vicino la crescita del giocatore e l'evoluzione dei rapporti con l'Eintracht. La richiesta compresa tra 40 e 45 milioni di euro, però, renderebbe molto complicato un investimento immediato da parte dei giallorossi, considerando l'attuale situazione finanziaria del club.

Uzun resterebbe quindi nella lista degli osservati, ma non rappresenterebbe una priorità.

Infine, dal Brasile arrivano indiscrezioni sul Napoli: il club azzurro avrebbe avviato i primi contatti con il Palmeiras per Agustín Giay, terzino destro argentino. Il classe 2004 ha un contratto fino a settembre 2030 e una clausola da 85 milioni di euro, cifra che non rappresenterebbe necessariamente il prezzo reale, ma testimonia quanto il Palmeiras punti sul giocatore.