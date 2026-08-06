Nikola Milenkovic torna nei radar della Juventus. Il difensore centrale serbo, classe 1997, oggi al Nottingham Forest, è uno dei profili valutati dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto arretrato affidato a Luciano Spalletti. L’ex Fiorentina conosce bene il campionato italiano e rappresenta una soluzione di esperienza, ma la richiesta economica del club inglese rende l’operazione complessa.

Juventus mercato: Milenkovic alternativa a Lucumì per la difesa

La Juventus avrebbe individuato in Nikola Milenkovic un possibile rinforzo per la difesa.

Il centrale del Nottingham Forest, dopo l’esperienza in Serie A con la Fiorentina, viene considerato un giocatore pronto per il massimo livello e in grado di garantire fisicità, affidabilità e conoscenza del campionato italiano.

Il profilo del difensore serbo sarebbe stato valutato come alternativa a Jhon Lucumì del Bologna, indicato come il principale obiettivo dei bianconeri per completare il pacchetto arretrato. Milenkovic, grazie alla sua struttura fisica e alla capacità di giocare in una linea difensiva a quattro o a tre, rappresenta un’opzione gradita alla Juventus.

Nottingham Forest, richiesta alta per Milenkovic: servono 27 milioni

La strada che porta Milenkovic a Torino, però, non appare semplice.

Il Nottingham Forest, nonostante la mancata qualificazione alle competizioni europee, non avrebbe intenzione di cedere i propri giocatori a condizioni favorevoli e avrebbe fissato il prezzo del cartellino del difensore intorno ai 27 milioni di euro.

Una cifra considerata elevata dalla Juventus, che dovrà valutare attentamente l’investimento e le alternative disponibili sul mercato. I bianconeri potrebbero quindi attendere l’evoluzione della situazione, cercando eventualmente di trovare margini di trattativa con il club inglese.

Juventus e Napoli osservano Atubolu: la situazione del portiere

Resta sotto osservazione anche il nome di Noah Atubolu, portiere tedesco classe 2002 del Friburgo. Juventus e Napoli avrebbero mostrato interesse per il giovane estremo difensore, valutato circa 15 milioni di euro, ma al momento entrambe le società non avrebbero accelerato la trattativa.

La Juventus considera Atubolu un’alternativa a Zion Suzuki, portiere del Parma e della nazionale giapponese, mentre il Napoli dovrebbe prima risolvere la situazione legata ai propri portieri, con Milinkovic-Savic tra i possibili partenti. La scadenza del contratto di Atubolu nel 2027 potrebbe inoltre spingere i club italiani ad attendere, valutando un possibile assalto futuro a condizioni più vantaggiose.