La Juventus continua a guardare con attenzione ai giovani talenti capaci di offrire più soluzioni tattiche, mentre Milan e Napoli potrebbero concentrarsi su due operazioni differenti per completare i rispettivi reparti. I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Assan Ouedraogo del Lipsia, duttile classe 2006 valutato quasi 30 milioni. Il Milan, dopo Nuno Tavares, avrebbe individuato Dodò per la corsia destra, mentre il Napoli potrebbe inserirsi per Nayef Aguerd dopo il mancato trasferimento del marocchino alla Real Sociedad.

Juventus, Ouèdraogo nel mirino: il Lipsia chiede quasi 30 milioni

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate ai microfoni di Juventibus dal giornalista Luca Momblano, la Juventus avrebbe mostrato un interesse concreto per Assan Ouedraogo. Il centrocampista classe 2006, nato in Germania e attualmente in forza al Lipsia, avrebbe attirato l'attenzione della dirigenza bianconera soprattutto per le sue caratteristiche fisiche e per una duttilità particolarmente rara considerando la giovane età.

Ouedraogo sarebbe infatti in grado di ricoprire diversi ruoli, passando dalla posizione di mediano a quella di trequartista fino ad agire come ala offensiva. Una versatilità che permetterebbe al nuovo corso bianconero di avere a disposizione un elemento capace di adattarsi a più situazioni tattiche.

Il talento del Lipsia avrebbe già raggiunto una valutazione molto importante, vicina ai 30 milioni di euro. Una cifra che testimonia le aspettative riposte sul giovane tedesco e che renderebbe comunque complessa un'eventuale trattativa per la Juventus.

Milan, Dodò sulla destra. Napoli, possibile inserimento per Aguerd

Il Milan, intanto, avrebbe iniziato a muoversi con decisione alla ricerca di nuovi esterni. Se sulla corsia sinistra il nome preferito continuerebbe a essere quello di Nuno Tavares della Lazio, per la fascia opposta sarebbe emersa una nuova candidatura. Si tratta di Dodò, laterale brasiliano attualmente alla Fiorentina e considerato in uscita dal club viola. Il giocatore rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante per caratteristiche e conoscenza della Serie A e una proposta da circa 15 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per arrivare alla conclusione dell'affare.

Novità anche sul fronte Napoli. Secondo quanto scritto su X dal giornalista Luca Cerchioni, dopo il fallimento del trasferimento di Nayef Aguerd alla Real Sociedad, il club partenopeo potrebbe inserirsi nella trattativa per il difensore marocchino. Il centrale sarebbe un vecchio pallino del direttore sportivo Manna, che ne apprezzerebbe soprattutto personalità e leadership. L'eventuale operazione potrebbe inoltre essere considerata indipendente dalla trattativa per Badiashile, permettendo al Napoli di valutare contemporaneamente più soluzioni per rinforzare il reparto arretrato. Per costi e necessità tecniche, Aguerd potrebbe quindi diventare un obiettivo concreto degli azzurri.