Il mercato continua a riservare scenari inattesi, con trattative che potrebbero prendere forma anche tra club rivali della Serie A. La Roma starebbero valutando un'operazione a sorpresa che avrebbe come protagonista Nico Gonzalez, mentre in casa Milan starebbe cambiando la prospettiva sul futuro di Rafael Leao. Se fino a pochi giorni fa la cessione del portoghese sembrava uno scenario concreto, oggi la sua permanenza in rossonero apparirebbe un'ipotesi sempre più credibile.

Nico Gonzalez può diventare un obiettivo della Roma: la Juventus fissa il prezzo

Secondo quanto rivelato dal giornalista Guido D'Ubaldo ai microfoni di Tele Radio Stereo, nelle prossime settimane potrebbe prendere quota una pista di mercato tra Juventus e Roma per Nico Gonzalez. L'esterno argentino rappresenterebbe un nome nuovo per rinforzare le corsie offensive della formazione giallorossa, soprattutto dopo le difficoltà incontrate dalla dirigenza capitolina nel chiudere le operazioni richieste da Gian Piero Gasperini.

La Juventus, tuttavia, non sarebbe disposta a fare sconti per il giocatore. Lo avrebbe già sperimentato l'Atletico Madrid, che nelle scorse settimane avrebbe provato a riportare Nico Gonzalez in Spagna presentando un'offerta da circa 20 milioni di euro, ritenuta però insufficiente dalla dirigenza bianconera.

Giovanni Carnevali e Frederic Massara continuerebbero infatti a valutare l'argentino almeno 30 milioni di euro, forti anche della buona stagione disputata in prestito con i Colchoneros e del prestigio acquisito dopo aver raggiunto la finale della Coppa del Mondo con l'Argentina, poi persa contro la Spagna. Per la Roma, dunque, un eventuale affondo richiederebbe un investimento importante.

Milan, Leao può restare: le offerte dalla Turchia non convincono

Parallelamente, in casa Milan starebbe prendendo sempre più corpo uno scenario che fino a poco tempo fa sembrava improbabile: la permanenza di Rafael Leao. Dopo settimane caratterizzate da indiscrezioni sulla possibile cessione dell'esterno portoghese, la dirigenza rossonera starebbe iniziando a valutare concretamente anche l'ipotesi di trattenerlo per un'altra stagione.

Alla base di questa riflessione ci sarebbero sia motivazioni economiche sia la volontà dello stesso giocatore. Finora Galatasaray e Fenerbahce sarebbero stati gli unici club ad avvicinarsi concretamente al numero dieci rossonero, senza però raggiungere la valutazione di circa 60 milioni di euro fissata dalla società. Inoltre, Leao non sembrerebbe pienamente convinto dalla destinazione turca, continuando a preferire un eventuale trasferimento in uno dei principali campionati europei. In assenza di offerte provenienti da Premier League, Liga o Bundesliga, la possibilità di vedere il portoghese ancora con la maglia del Milan nella prossima stagione appare oggi decisamente più concreta rispetto a qualche settimana fa.