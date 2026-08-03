La Juventus è atterrata a Hong Kong, segnando l'inizio ufficiale della sua tournée asiatica. La squadra, guidata da Spalletti, è stata accolta con grande entusiasmo da numerosi tifosi locali che hanno atteso l'arrivo dei calciatori per chiedere selfie e autografi. Questi momenti di calorosa accoglienza sono stati ampiamente documentati e diffusi dal club sui propri canali social, evidenziando il forte legame con la base di supporter internazionali.

Il primo impegno della Juventus in Asia è già fissato e attesissimo. Locatelli e compagni affronteranno il Chelsea martedì 5 agosto alle ore 13:45 (ora italiana) presso il prestigioso Kai Tak Stadium di Hong Kong.

Questo incontro rappresenta il debutto stagionale della formazione bianconera nella sua tournée estiva, un'occasione fondamentale per testare la condizione atletica della squadra e per consolidare il rapporto con i tifosi di tutto il mondo, specialmente in un mercato strategico come quello asiatico.

L'entusiasmo dei tifosi e il debutto in campo

L'entusiasmo dei sostenitori asiatici ha caratterizzato le prime ore della permanenza juventina a Hong Kong. I giocatori, tra cui il centrocampista Locatelli, sono stati protagonisti di numerosi incontri ravvicinati con i fan, che hanno manifestato un grande affetto e una partecipazione sentita. L'ampia documentazione di questi eventi, attraverso i canali ufficiali della società, sottolinea l'importanza strategica della presenza della Juventus in una piazza così rilevante per il calcio internazionale e per l'espansione del brand bianconero.

La partita contro il Chelsea si configura come un banco di prova significativo per la squadra di Spalletti. La Juventus punta a sfruttare questa tappa della tournée per affinare la preparazione atletica e tattica in vista della nuova stagione agonistica. Il Kai Tak Stadium, che farà da cornice all'incontro, si prepara ad accogliere un pubblico numeroso e appassionato, pronto a sostenere con fervore entrambe le formazioni in campo, creando un'atmosfera vibrante e coinvolgente.

Il Hong Kong Football Festival e la leggenda Edgar Davids

La partecipazione della Juventus al Hong Kong Football Festival 2026 è stata ufficializzata durante una conferenza stampa di lancio di grande risonanza. All'evento ha preso parte anche Edgar Davids, una vera e propria leggenda del club, la cui presenza ha ulteriormente accresciuto l'interesse per l'iniziativa.

Questo prestigioso torneo è stato inserito nel calendario del Summer Tour bianconero, rappresentando una tappa aggiuntiva e di rilievo rispetto a quelle già annunciate, come la sosta a Perth. L'iniziativa conferma la volontà della società di rafforzare la propria presenza internazionale e di coinvolgere attivamente i tifosi a livello globale attraverso eventi di grande richiamo e impatto mediatico.

Il Summer Tour powered by Jeep offre così alla Juventus un'opportunità unica non solo di confrontarsi con avversari di alto livello, ma anche di promuovere il proprio brand in mercati strategici. Attraverso questi eventi, il club mira a consolidare il legame con le comunità locali e con i suoi supporter globali, ampliando la propria influenza e la propria base di fan in tutto il mondo, con un occhio di riguardo all'Asia, un continente sempre più centrale per il calcio internazionale.