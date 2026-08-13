La Juventus guarda anche al futuro e avrebbe iniziato a seguire con attenzione un giovanissimo talento polacco, mentre Atalanta e Inter continuano a muoversi alla ricerca di rinforzi sugli esterni. A Bergamo, il nome di Fofana si aggiunge a quello di Noa Lang tra le idee valutate dalla dirigenza nerazzurra, con il Napoli disposto a prendere in considerazione offerte tra i 25 e i 30 milioni. L'Inter, invece, potrebbe tornare su Nico Gonzalez, soprattutto se la Juventus non riuscisse a trovare un'intesa con l'Atletico Madrid per la sua cessione.

Juventus, osservatori al lavoro per Szczygieł

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Rudy Galetti, la Juventus starebbe monitorando Lenard Szczygieł, ala sinistra polacca di appena 17 anni. Il giovane talento dell'ŁKS Łódź avrebbe attirato l'attenzione degli osservatori bianconeri, che lo avrebbero seguito direttamente durante il precampionato per valutarne caratteristiche e prospettive di crescita.

Il monitoraggio non si sarebbe però fermato alle amichevoli estive. Gli scout della Juventus sarebbero stati presenti anche all'ultima partita di campionato dell'ŁKS Łódź, nella quale Szczygieł è entrato in campo soltanto per gli ultimi minuti. Una presenza che conferma l'interesse del club piemontese nei confronti di un giocatore ancora giovanissimo e che potrebbe rappresentare un investimento in prospettiva.

Per il momento si tratterebbe di un'operazione da seguire soprattutto in ottica futura, con la Juventus che avrebbe iniziato a raccogliere informazioni sul talento polacco.

Atalanta, doppia idea Fofana-Noa Lang. Inter, torna Nico Gonzalez

A Bergamo, invece, l'attenzione sarebbe concentrata su giocatori già pronti per incidere nell'immediato. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, l'Atalanta avrebbe messo gli occhi su Fofana, esterno del Lione seguito con interesse anche dalla Roma. Ma il profilo che potrebbe stuzzicare maggiormente i nerazzurri sarebbe quello di Noa Lang. Il belga, attualmente al Napoli, sarebbe infatti uno dei giocatori che il direttore sportivo Manna vorrebbe riuscire a piazzare durante questa sessione estiva.

Una proposta tra i 25 e i 30 milioni di euro potrebbe essere sufficiente per convincere il club partenopeo a lasciarlo partire.

Sul fronte Inter, invece, continua la ricerca di un esterno da consegnare a Chivu. Tra le opzioni tornate d'attualità ci sarebbe Nico Gonzalez, appena rientrato alla Continassa dopo l'amara esperienza mondiale con l'Argentina. Il giocatore resta un'opzione concreta per i nerazzurri soprattutto nel caso in cui la Juventus non riuscisse a trovare la quadra con l'Atletico Madrid. Se l'operazione con gli spagnoli dovesse definitivamente complicarsi, l'Inter potrebbe quindi valutare un nuovo assalto all'esterno argentino.