La sessione estiva di calciomercato continua a regalare nuovi spunti in Serie A, con Juventus, Inter e Roma impegnate su fronti differenti per completare le rispettive rose. I bianconeri valutano un'alternativa tra i pali nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l'affare Guglielmo Vicario, i nerazzurri monitorano Acheampong del Chelsea per rinforzare la corsia destra, mentre i giallorossi avrebbero presentato un'offerta per Kevin del Fulham.

Juventus, spunta Gill se sfuma Vicario

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Mirko Di Natale, la Juventus avrebbe avviato i primi contatti con il San Lorenzo per Orlando Gill.

Il portiere paraguayano rappresenterebbe una concreta alternativa qualora i dirigenti bianconeri non riuscissero a trovare un'intesa con il Tottenham per Guglielmo Vicario, considerato il primo obiettivo per la porta. Gill, reduce da una crescita importante in Argentina, sarebbe valutato attraverso una clausola rescissoria di circa 8,5 milioni di euro. Una cifra che, sempre secondo quanto riferito da Di Natale, potrebbe comunque essere oggetto di trattativa, rendendo l'operazione economicamente più accessibile. La Juventus, dunque, continua a muoversi su più tavoli per non farsi trovare impreparata in vista del finale di mercato.

Inter e Roma, due piste calde tra Inghilterra e Brasile

Anche l'Inter prosegue la ricerca di un rinforzo per la fascia destra e tra i profili osservati nelle ultime ore figurerebbe Josh Acheampong, promettente classe 2006 del Chelsea.

Il giovane inglese è considerato uno dei talenti più interessanti del vivaio dei Blues, ma la folta concorrenza presente a Stamford Bridge potrebbe convincere il club londinese ad ascoltare eventuali offerte. L'arrivo di Palestra, obiettivo che era stato seguito anche dai nerazzurri, rischia infatti di ridurre ulteriormente il suo spazio, con il Chelsea che potrebbe lasciarlo partire per una cifra vicina ai 25 milioni di euro.

Parallelamente, la Roma continua la caccia a un esterno offensivo di sinistra. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile, il club capitolino avrebbe presentato al Fulham una proposta complessiva da 50 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, per Kevin. Un'offerta di assoluto livello che, tuttavia, non sarebbe stata sufficiente a convincere gli inglesi a privarsi del giovane brasiliano, ritenuto un talento dal potenziale straordinario. D'Amico e Gian Piero Gasperini restano quindi al lavoro per individuare il profilo ideale da consegnare all'attacco giallorosso prima della chiusura del mercato.