Il mercato delle uscite continua a tenere banco nelle società di Serie A, con Juventus e Roma impegnate a ridurre gli esuberi e Atalanta e Genoa alla ricerca di nuove opportunità. I bianconeri starebbero discutendo con il Palermo per Mattia Perin, ormai terzo portiere dopo l'arrivo di Vicario, mentre a Trigoria si valuta la cessione di Ziolkowski. In entrata, invece, i bergamaschi seguono Emobolo e il Genoa guarda a Cheick Souaré.

Juventus, Perin può scendere in Serie B: il Palermo ci pensa

Secondo le ultime indiscrezioni riferite su X dall'insider di mercato Damiano Coccia, la Juventus avrebbe avviato i colloqui con il Palermo per Mattia Perin.

Il portiere, già vicino alla partenza durante la scorsa sessione invernale, rischia di vedere ulteriormente ridotto il proprio spazio dopo l'arrivo di Guglielmo Vicario, che completerebbe una gerarchia con Perin destinato a diventare il terzo estremo difensore della rosa.

Per questo motivo, l'ipotesi di una discesa in Serie B potrebbe diventare concreta. Perin, originario di Latina, avrebbe infatti la possibilità di scegliere una piazza ambiziosa come Palermo, una delle squadre maggiormente accreditate per lottare per la promozione in Serie A. Una destinazione che gli garantirebbe soprattutto continuità e minutaggio, elementi fondamentali a questo punto della carriera. La Juventus, dal canto suo, potrebbe trovare una soluzione utile per alleggerire la rosa e permettere al giocatore di tornare protagonista.

Roma, Ziolkowski sul mercato - Atalanta e Genoa seguono Emobolo e Souaré

Anche la Roma starebbe lavorando per trovare una sistemazione a un altro elemento considerato in uscita. Il nome è quello di Jan Ziolkowski, difensore polacco accostato durante l'estate al Nottingham Forest e ora finito nel mirino di alcuni club arabi. La società giallorossa, attraverso il direttore sportivo D'Amico, non chiuderebbe alla sua cessione, ma soltanto davanti a una proposta ritenuta adeguata. La valutazione minima fissata a Trigoria sarebbe infatti di circa 20 milioni di euro, cifra necessaria per convincere la Roma a privarsi del centrale.

Sul fronte delle entrate, intanto, l'Atalanta avrebbe aggiunto il proprio nome alla corsa per Breel Embolo.

Secondo Ekrem Konur, il centravanti svizzero del Rennes sarebbe finito anche nel mirino della Dea, che dovrebbe fare i conti con la concorrenza dell'Atlanta United. Il club francese valuterebbe il giocatore circa 15 milioni di euro. Movimento anche in casa Genoa: sempre secondo il giornalista turco, il Grifone avrebbe chiesto informazioni per Cheick Souaré, centrocampista del Viktoria Plzen seguito anche da Celtic e Getafe. La società rossoblù continua dunque a scandagliare il mercato alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, mentre le prossime ore potrebbero portare nuovi sviluppi su entrambe le piste.