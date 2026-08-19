Il mercato continua a muovere pedine importanti e a intrecciare strategie apparentemente lontane tra loro. In casa Juventus tiene banco la ricerca di un vice Vicario, con Vanja Milinkovic-Savic ed Emil Audero tra i profili attenzionati qualora uno tra Di Gregorio e Perin dovesse lasciare Torino. A Milano, invece, l'arrivo di Jorge Mendes alimenta nuove indiscrezioni su un possibile clamoroso scambio tra Milan e Manchester City che coinvolgerebbe Rafael Leao e Ruben Dias. Sullo sfondo, il Lecce accelera per Alieu Fadera del Como.

Mendes, idea scambio Leao-Ruben Dias. Lecce su Fadera

L'arrivo di Jorge Mendes a Milano continua ad alimentare indiscrezioni e scenari di mercato. Tra le ipotesi emerse ci sarebbe anche quella di uno scambio tra Milan e Manchester City che coinvolgerebbe Rafael Leao e Ruben Dias. Entrambi sono assistiti dal noto procuratore portoghese, anche se per Leao Mendes opererebbe per vie traverse, e potrebbero diventare protagonisti di un'operazione particolarmente suggestiva. Le valutazioni dei due giocatori, però, non coinciderebbero: proprio per questo il Milan dovrebbe eventualmente aggiungere un conguaglio economico a favore del club inglese per convincerlo a lasciar partire il difensore portoghese.

Al contempo, attenzione al Lecce, che avrebbe intensificato i contatti con il Como per Alieu Fadera. L'esterno d'attacco gambiano è rientrato in Lombardia dopo il prestito al Sassuolo della scorsa stagione, chiusa con 28 presenze e 2 gol. Ora il club salentino lavora per trovare un'intesa e portarlo in Salento.

Juventus, Audero torna nel mirino per la porta

La Juventus continua a ragionare sul futuro del reparto dei portieri. La priorità sarebbe individuare un vice Vicario affidabile, soprattutto nel caso in cui uno tra Michele Di Gregorio e Mattia Perin dovesse salutare Torino. Il nome di Vanja Milinkovic-Savic resta tra quelli monitorati dalla dirigenza bianconera, ma nelle ultime ore sarebbe emerso anche il profilo di Emil Audero.

L'estremo difensore del Como rappresenterebbe una soluzione particolarmente interessante per esperienza e conoscenza del campionato italiano, oltre a essere un volto tutt'altro che estraneo all'ambiente juventino. Audero, infatti, ha mosso proprio nel settore giovanile della Juventus i primi passi della propria carriera professionistica, prima di intraprendere il percorso che lo ha portato a vestire diverse maglie in Serie A. Un eventuale ritorno alle origini, dunque, potrebbe diventare una possibilità concreta qualora la Juventus dovesse effettivamente liberare uno slot nel reparto.