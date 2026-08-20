La ricerca di un terzino sinistro sembra essere diventata la priorità della Juventus, con Hugo Bueno che si sarebbe aggiunto alla lunga lista di nomi valutati dalla dirigenza. In casa Inter, invece, Aleksandar Stankovic avrebbe respinto l'ipotesi di un prestito al Torino, mentre Bologna e Atalanta sono protagoniste di due movimenti importanti per la difesa: i rossoblù accelerano per Nathan Gassama, mentre il Newcastle sarebbe in pressing su Giorgio Scalvini.

Juventus, idea Hugo Bueno: il Wolverhampton può favorire lo sconto

La Juventus continua a scandagliare il mercato alla ricerca di un nuovo padrone per la fascia sinistra.

Tra i numerosi profili accostati ai bianconeri nelle ultime ore sarebbe spuntato anche quello di Hugo Bueno, esterno classe 2002 di nazionalità spagnola attualmente in forza al Wolverhampton. Il giocatore è un fluidificante mancino, dotato di caratteristiche particolarmente adatte a ricoprire l'intera corsia e potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il progetto della nuova Juventus. Un elemento che potrebbe incidere sulla trattativa è la retrocessione del Wolverhampton in Championship, maturata al termine della scorsa stagione. La necessità del club inglese di gestire una rosa adeguata alla seconda divisione potrebbe infatti spingere la società ad ascoltare con maggiore attenzione le proposte provenienti dall'estero.

Juventus, Carnevali e Massara potrebbero quindi provare a sfruttare la situazione per giocare al ribasso rispetto alla valutazione attuale di Bueno, fissata intorno ai 15 milioni di euro.

Inter, Stankovic rifiuta il Torino. Bologna su Gassama, Scalvini piace al Newcastle

Sul fronte Inter, invece, il Torino avrebbe bussato alla porta nerazzurra per Aleksandar Stankovic. Il centrocampista serbo, figlio d'arte e rientrato alla base dopo l'esperienza al Brugge, rischia infatti di trovare poco spazio in una mediana particolarmente affollata. La concorrenza aumenterà ulteriormente con l'arrivo di Curtis Jones dal Liverpool, motivo per cui un prestito avrebbe potuto rappresentare una soluzione ideale per garantirgli continuità.

Secondo quanto raccontato da Gianluca Di Marzio, però, Stankovic non avrebbe dato apertura all'ipotesi di trasferirsi in granata.

Intanto il Bologna avrebbe accelerato per Nathan Gassama. Stando a quanto riferito da Luca Cilli, il difensore centrale mancino del Baltika sarebbe stato individuato come il sostituto ideale di Lucumì: la trattativa sarebbe già avanzata e ci sarebbero buone possibilità di arrivare presto all'intesa definitiva.

In uscita dall'Atalanta, invece, Giorgio Scalvini sarebbe finito nel mirino del Newcastle. Dalla Spagna arrivano indiscrezioni su un pressing concreto degli inglesi per il centrale classe 2003, con la società bergamasca che chiederebbe una cifra vicina ai 60 milioni di euro per lasciar partire il proprio difensore.