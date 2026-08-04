Le grandi del calcio italiano continuano a muoversi con decisione sul mercato, tra nuovi obiettivi e trattative che si avvicinano alla fumata bianca. La Juventus avrebbe individuato un altro talento offensivo da monitorare per rinforzare il reparto avanzato di Luciano Spalletti, mentre il Milan potrebbe presto salutare Samuele Ricci, finito nel mirino di diversi club di Serie A. Nel frattempo, Atalanta e Cagliari sarebbero a un passo dall'accordo per il trasferimento di Daniel Maldini.

Juventus, spunta Konstantelias: talento greco nel mirino

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus avrebbe inserito un nuovo profilo nella lista dei possibili rinforzi offensivi.

Si tratta di Giannis Konstantelias, trequartista greco classe 2003 del Paok, capace di ricoprire anche il ruolo di esterno offensivo di sinistra. Il giovane talento è reduce da una stagione di altissimo livello, chiusa con un bottino di 14 reti e 9 assist in 40 presenze complessive, numeri che ne hanno confermato la definitiva esplosione. Le sue qualità tecniche, unite alla duttilità tattica, lo renderebbero un profilo particolarmente interessante per il progetto bianconero. Il Paok, consapevole del valore del proprio gioiello, lo valuterebbe intorno ai 20 milioni di euro, cifra importante ma comunque in linea con quella di altri giovani prospetti europei seguiti dalla Juventus. La dirigenza continua così a valutare diverse soluzioni per aumentare qualità e imprevedibilità nel reparto offensivo.

Ricci richiesto da tre club, Maldini sempre più vicino al Cagliari

Nel frattempo aumenta sensibilmente la concorrenza per Samuele Ricci. Il centrocampista del Milan, considerato in uscita, sarebbe finito nel mirino di un numero crescente di società. Oltre ad Atalanta e Bologna, che seguono il giocatore da diverse settimane, nelle ultime ore si sarebbe inserita con decisione anche la Lazio. Il Milan sarebbe disposto a valutare una cessione anche con la formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione che potrebbe favorire l'apertura di una trattativa con uno dei club interessati.

Sul fronte Atalanta, invece, è sempre più vicino l'accordo con il Cagliari per Daniel Maldini. L'esterno offensivo dovrebbe trasferirsi in Sardegna con la formula del prestito oneroso da un milione di euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 8 milioni.

Le parti sarebbero ormai ai dettagli e l'operazione, secondo le indiscrezioni, resterebbe completamente separata da un eventuale affare che potrebbe portare Sebastiano Esposito a vestire la maglia nerazzurra. Una fase intensa di mercato che potrebbe presto regalare nuove ufficialità.