La ricerca del centravanti continua a tenere banco in casa Lazio, con Santiago Gimenez che potrebbe tornare d'attualità dopo il fallimento dell'operazione Bamba Dieng. Anche la Juventus continua ad ampliare la lista dei possibili rinforzi difensivi e avrebbe inserito Luke Shaw tra i profili valutati da Carnevali e Massara. Infine, Hector Fort avrebbe respinto le proposte di Roma e Real Sociedad, aspettando una possibile chiamata dal Borussia Dortmund.

Lazio, Gimenez torna nel mirino dopo il caso Dieng

La Lazio non ha ancora risolto il rebus relativo al centravanti da consegnare a Gennaro Gattuso.

Dopo quanto accaduto con Bamba Dieng, attaccante svincolato che non ha superato le visite mediche con il club biancoceleste, il direttore sportivo Fabiani potrebbe infatti tornare su una pista già valutata in precedenza. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Alfredo Pedullà, la Lazio potrebbe riaccendere i contatti per Santiago Gimenez, sfruttando lo stallo che si sarebbe creato tra Milan e Porto per il centravanti messicano. Il giocatore, arrivato in rossonero per rinforzare il reparto offensivo, potrebbe quindi diventare un'opportunità per la società capitolina qualora l'affare con i portoghesi non dovesse concretizzarsi. L'ostacolo principale sarebbe però rappresentato dalla formula.

Le possibilità economiche della Lazio renderebbero infatti difficile immaginare un acquisto a titolo definitivo: l'ipotesi più plausibile sarebbe quella di un prestito, eventualmente accompagnato da un diritto di riscatto da esercitare nella prossima stagione.

Juventus, spunta Luke Shaw - Hector Fort aspetta il Dortmund e mette in attesa la Roma

La Juventus continua intanto ad ampliare il ventaglio di soluzioni per la difesa. Secondo le ultime indiscrezioni, Carnevali e Massara avrebbero aggiunto alla lista anche Luke Shaw, duttile esterno classe 1995 attualmente in forza al Manchester United. L'inglese può ricoprire più posizioni sulla fascia e offrire esperienza internazionale, caratteristiche che potrebbero renderlo particolarmente interessante per il nuovo progetto bianconero.

A favore dell'operazione ci sarebbe anche la situazione contrattuale: Shaw è legato ai Red Devils fino al 2027 e, proprio per questo, la sua valutazione potrebbe essere inferiore rispetto a quella di un giocatore con un accordo più lungo. La Juventus potrebbe quindi ragionare su una cifra intorno ai 10 milioni di euro.

Intanto, secondo Patrick Berger, Hector Fort avrebbe ricevuto e rifiutato offerte da Roma e Real Sociedad. Il terzino del Barcellona, considerato in uscita, starebbe aspettando il Borussia Dortmund, con il club tedesco già in contatto con i catalani. Prima di poter affondare il colpo, però, il Dortmund dovrebbe liberare spazio in difesa attraverso una cessione.