La Uefa ha formalmente minacciato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, di intraprendere azioni legali in relazione al suo controverso piano di vendita a privati dei beni legati ai Mondiali. L'organizzazione europea ha intimato a Infantino di non distruggere alcun materiale pertinente a questa iniziativa, specificando di stare "valutando attivamente azioni legali, arbitrati e/o reclami normativi". Questa presa di posizione evidenzia una forte tensione ai vertici del calcio mondiale. La Uefa ha inoltre inviato comunicazioni a diversi soggetti coinvolti nell'operazione, tra cui Joshua Kushner, Greg Maffei, JP Morgan e OpenEconomics.

Il presidente Infantino ha recentemente annunciato di aver accantonato i piani per la cessione di quote del torneo principale e di altri eventi a investitori privati. Questa decisione è giunta a seguito di una protesta senza precedenti da parte della Uefa. Il progetto in questione coinvolgeva anche figure con legami con l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come Joshua Kushner, fratello di Jared Kushner e genero di Trump. Parallelamente, la Uefa si sta preparando a sfidare Infantino alle prossime elezioni per la presidenza della Fifa, considerando il dirigente sportivo qatariota Nasser al-Khelaifi, attuale presidente del Paris Saint-Germain, come potenziale candidato.

Corsa alla presidenza Fifa: i potenziali candidati

I colloqui per una possibile candidatura di al-Khelaifi sarebbero iniziati durante i Mondiali del mese scorso, e il dirigente qatariota è emerso come un serio contendente. Oltre a guidare il Paris Saint-Germain, al-Khelaifi presiede l'European Football Clubs Association (EFCA), l'organizzazione che riunisce le squadre del continente, ed è a capo del colosso mediatico beIN Media. Tuttavia, un rappresentante di al-Khelaifi ha smentito tale intenzione, dichiarando: "Nasser non ha assolutamente alcuna ambizione, intenzione o interesse per un ruolo nella Fifa e continuerà a sostenere discretamente tutte le istituzioni del calcio mondiale ed europeo".

Un altro profilo che potrebbe entrare nella corsa per la presidenza della Fifa è quello di Victor Montagliani, attuale presidente della Concacaf. Anche la sua possibile candidatura sta prendendo quota per sfidare Infantino. L'attuale numero uno della Fifa, anche qualora dovesse superare un voto di sfiducia che appare probabile, dovrà comunque affrontare i rivali e vincere la rielezione per un quarto mandato al Congresso previsto per marzo.

Le implicazioni legali e la governance del calcio

La Uefa ha formalmente avvisato la Fifa che qualsiasi distruzione, cancellazione, alterazione, occultamento o perdita di materiali rilevanti, successiva alla ricezione di tale avviso, potrebbe costituire "spoliazione di prove".

Una lettera inviata dagli avvocati della Uefa ha elencato diciotto dirigenti Fifa che dovrebbero conservare dati, documenti e messaggi elettronici come potenziali elementi probatori. La Uefa ha inoltre affermato che la proposta di Infantino era "fondamentalmente incompatibile con la corretta governance del calcio", suggerendo che nessuna opzione debba essere esclusa per il futuro della presidenza Fifa.

Il piano di Infantino prevedeva l'offerta di pagamenti una tantum alle federazioni affiliate, ma la forte opposizione della Uefa e di altre federazioni ha condotto al ritiro della proposta. Questa vicenda ha messo in luce le profonde divisioni esistenti tra le principali istituzioni calcistiche mondiali, aprendo scenari incerti per la futura governance della Fifa.