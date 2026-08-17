Un corteggiamento della Premier League respinto per amore della Juventus, un'uscita dal Milan che potrebbe finalmente sbloccarsi e una Roma impegnata su due giovani talenti offensivi. Le ultime dinamiche di mercato raccontano di Manuel Locatelli ancora più legato ai colori bianconeri, di Christopher Nkunku seguito in Inghilterra e Germania e dei giallorossi al lavoro per Malick Fofana e Rodrigo Mora, con il Porto chiamato a decidere il futuro del portoghese.

Locatelli, l’Arsenal ci ha provato: il capitano dice ancora Juve

L'Arsenal ha cercato Manuel Locatelli durante questa sessione estiva, ma il centrocampista ha scelto di rimanere alla Juventus.

A raccontarlo è stato lo stesso giocatore in un'intervista concessa al portale Undici, nella quale ha spiegato di aver respinto il corteggiamento dei Gunners proprio perché intenzionato a continuare la propria avventura in bianconero. Una presa di posizione significativa per un calciatore che, nonostante alcune critiche ricevute nel corso degli ultimi anni dalla tifoseria, continua a rappresentare uno dei riferimenti dello spogliatoio.

La fascia da capitano affidata a Locatelli assume così un valore ulteriore. Il centrocampista non sembra infatti considerarla soltanto un riconoscimento formale, ma una responsabilità da vivere quotidianamente. Il rifiuto dell'Arsenal diventa quindi un vero attestato d'amore nei confronti della Juventus e conferma la volontà del giocatore di rimanere protagonista del nuovo corso bianconero.

Milan, Nkunku sul mercato. Roma, doppia pista Fofana-Mora

Il Milan continua invece a lavorare sulla cessione di Christopher Nkunku, elemento che non rientrerebbe nei piani tecnici di Ruben Amorim. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su X, attorno all'attaccante francese si sarebbe sviluppato l'interesse di diversi club, sia in Premier League sia in Bundesliga. I rossoneri, però, non intenderebbero svendere il giocatore e valuterebbero il suo cartellino almeno 35 milioni di euro. Una cifra che potrebbe rendere più complicata la definizione dell'operazione, ma che testimonia la volontà del Milan di recuperare buona parte dell'investimento sostenuto.

Situazione particolarmente interessante anche a Roma.

Secondo Fabrizio Romano, il club giallorosso starebbe lavorando contemporaneamente per Malick Fofana e Rodrigo Mora. La società capitolina non avrebbe però intenzione di procedere immediatamente con l'operazione per l'esterno del Lione: prima vuole conoscere il verdetto del Porto sul futuro di Mora. Nel frattempo, sarebbero già in corso i contatti con l'entourage di Fofana e con il Lione. La Roma prepara quindi un doppio scenario offensivo e potrebbe decidere su quale strada affondare il colpo non appena arriveranno le risposte definitive dal Portogallo.