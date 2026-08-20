La Lazio ha acquisito Josip Sutalo, centrale croato di ventisei anni, per la sua difesa. Arriverà dall’Ajax in prestito oneroso (tre milioni di euro) con diritto di riscatto (sette milioni e mezzo). L’operazione è un investimento importante per rafforzare la retroguardia in vista della prossima stagione.

Sutalo sbarcherà a Roma domani per le visite mediche e la firma. Il difensore, con esperienza internazionale nell'Ajax, è considerato un elemento affidabile e di prospettiva. Il suo arrivo si inserisce in una campagna acquisti già attiva per la società capitolina.

Un mercato vivace per la Lazio

Con Sutalo, la Lazio raggiunge i cinque nuovi acquisti di questa sessione di calciomercato. Prima del croato, erano stati annunciati Alfonso Pedraza, Danilho Doekhi, Bruno Galassi e Davide Frattesi. La dirigenza lavora per una rosa competitiva e profonda, capace di affrontare al meglio le sfide stagionali.

L’operazione Sutalo conferma la volontà del club di puntare su giocatori con esperienza internazionale e qualità tecniche, garantendo solidità e affidabilità alla difesa. Il prestito oneroso con diritto di riscatto offre alla Lazio la possibilità di valutare il calciatore prima dell'acquisto definitivo.

Il profilo di Josip Sutalo

La trattativa tra Lazio e Ajax per Sutalo è in dirittura d’arrivo.

Il difensore centrale, classe 2000, ha collezionato presenze importanti con l'Ajax, distinguendosi per capacità di lettura del gioco e solidità nei duelli difensivi. Il suo arrivo è un passo avanti nella strategia di rafforzamento della squadra, mirata a migliorare i risultati della passata stagione.

Con questo innesto, la Lazio continua a investire su profili di valore per consolidare la propria posizione tra le principali protagoniste del campionato.