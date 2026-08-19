La Lazio è a un passo dall'acquisizione di Bamba Dieng, un promettente attaccante senegalese classe 2000. Il giocatore, attualmente svincolato dopo aver concluso la sua esperienza con il Lorient in Ligue 1, si profila come una soluzione strategica per il club biancoceleste. Questa operazione si inserisce in un contesto di mercato a saldo zero e stringenti difficoltà economiche che hanno caratterizzato le recenti sessioni di trattative. Tali condizioni hanno reso particolarmente complessa la possibilità di affondare con decisione su altri profili come Pinamonti e hanno generato significative perplessità riguardo all'ingaggio di un nome di spicco come Icardi, spingendo la società a esplorare alternative più sostenibili.

L'arrivo di Dieng a Roma è previsto già in serata, preludio alle visite mediche che si terranno nella giornata successiva. Questo passaggio è considerato fondamentale e decisivo per la formalizzazione della firma del contratto, soprattutto in considerazione dei precedenti problemi al ginocchio che il calciatore ha accusato in passato. Se l'affare dovesse concretizzarsi, l'allenatore Rino Gattuso potrà contare su una nuova e preziosa pedina per il reparto offensivo, un tassello che si aggiunge agli sforzi della società volti anche al rafforzamento della difesa, un altro settore ritenuto cruciale per la prossima stagione.

Il profilo di Dieng e le dinamiche del mercato biancoceleste

Bamba Dieng si presenta come una risposta concreta e tempestiva alle esigenze offensive della Lazio.

La sua ultima stagione con il Lorient è stata particolarmente proficua, culminata con un bilancio di 14 reti in 23 presenze nel campionato di Ligue 1, numeri che ne attestano la capacità realizzativa. Il profilo del giovane attaccante ha suscitato un vasto interesse da parte di numerosi club, sia sul territorio italiano che in Bundesliga. Tuttavia, la Lazio è riuscita a muoversi con tempismo e determinazione, ponendosi in una posizione di vantaggio per assicurarsi il suo ingaggio. La sua imminente partecipazione ai prossimi Mondiali con il Senegal ne accresce ulteriormente il prestigio e il potenziale valore sul mercato. Questa mossa rappresenta una autentica occasione di mercato per il club capitolino, che ha scelto di puntare con decisione su un giocatore svincolato, in attesa di definire eventuali uscite tra gli attaccanti già presenti nella rosa, ottimizzando così le risorse disponibili.

Le priorità di Gattuso e le scelte strategiche del club

L'allenatore Rino Gattuso ha indicato con chiarezza l'arrivo di una punta come priorità assoluta per la nuova stagione agonistica. Questa esigenza deriva dalla necessità di garantire un fondamentale apporto di gol, elemento che è mancato nell'ultima annata e che si è rivelato determinante per le prestazioni della squadra. Nonostante l'urgenza in attacco, la dirigenza biancoceleste mantiene alta l'attenzione anche sul reparto difensivo, con la ricerca attiva di un sostituto per Romagnoli, il cui trasferimento all'Al Sadd sembra ormai imminente. Per quanto riguarda l'attacco, oltre a Dieng, erano stati valutati altri profili interessanti come Lucca del Napoli, Piccoli della Fiorentina e Pablo Felipe del West Ham.

Tuttavia, le persistenti difficoltà economiche del club hanno orientato la scelta verso un'opportunità a parametro zero, rendendo l'ingaggio dell'attaccante senegalese la soluzione più praticabile, vantaggiosa e in linea con la strategia di mercato attuale della società.