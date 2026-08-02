Il calciomercato estivo si accende, con le principali squadre di Serie A protagoniste di intense manovre per rafforzare le proprie rose in vista della prossima stagione. L'Inter, in particolare, attende con fiducia il via libera dal Liverpool per acquisire il centrocampista venticinquenne Curtis Jones. I nerazzurri nutrono la speranza di ottenere uno sconto significativo rispetto alle richieste economiche iniziali del club inglese, puntando a chiudere un'operazione che porterebbe un rinforzo di qualità al proprio reparto mediano. Parallelamente, la Roma ha focalizzato le proprie attenzioni su Givairo Read, il ventenne terzino destro del Feyenoord.

La trattativa si preannuncia complessa: il club olandese valuta il giocatore ventotto milioni di euro garantiti, mentre l'offerta dei giallorossi si attesta sui venticinque milioni. Un segnale della forte volontà della Roma è il contatto diretto stabilito da Gian Piero Gasperini, che ha chiamato personalmente il giovane difensore dal ritiro in Galles, cercando di illustrare e convincere il giocatore del progetto tecnico della squadra capitolina.

Le altre trattative delle big italiane

La Juventus ha impresso un'accelerazione significativa sul mercato, concretizzando l'arrivo di due importanti innesti. Il tecnico Luciano Spalletti ha accolto il ventitreenne esterno bosniaco Kerim Alajbegovic e il ventisettenne attaccante francese Randal Kolo Muani, quest'ultimo reduce dalle visite mediche, prima che la squadra si imbarcasse per la tournée in Asia e Australia.

Sul fronte delle partenze, il club bianconero ha salutato il ventunenne centrocampista João Mario, destinato alla Fiorentina, e il diciannovenne esterno offensivo Matija Adzic, che si unisce al Sassuolo. Permane, invece, l'incertezza riguardo al futuro del ventinovenne portiere Guglielmo Vicario.

Anche il Napoli è attivo sia in entrata che in uscita: il club partenopeo ha ceduto il ventiseienne trequartista Jesper Lindstrom allo Schalke 04 e sta intavolando trattative con il Bayer Leverkusen per la cessione del venticinquenne terzino sinistro Miguel Gutierrez. Il Como, neo-promosso, mostra grande determinazione nell'acquisire il ventisettenne difensore centrale Trevoh Chalobah dal Chelsea, per il quale la richiesta economica si attesta tra i ventotto e i trenta milioni di euro.

Intanto, il Parma ha ricevuto un'offerta significativa di trentatré milioni di euro per il cartellino del ventiquattrenne portiere Zion Suzuki, la cui partenza sembra sempre più probabile. Il Venezia, dal canto suo, ha ufficializzato l'arrivo del ventitreenne centrocampista Simon Sohm.

Focus su Lazio, Milan e altre squadre

La Lazio sta attraversando una fase di notevole incertezza sul fronte difensivo: Alessio Romagnoli, il trentunenne difensore centrale, ha preso parte all'amichevole contro l'Avellino, ma la sua permanenza nella capitale è tutt'altro che garantita. L'Al-Sadd starebbe valutando un possibile rilancio, mentre l'Atalanta ha già manifestato il proprio interesse chiedendo informazioni.

Non si concretizzerà, invece, l'arrivo del ventiduenne centrale Sergi Dominguez. Sull'altra sponda del Naviglio, il Milan dovrà pazientare fino alla fine di agosto per definire la situazione relativa all'attaccante venticinquenne Santiago Gimenez.

Numerosi altri movimenti animano il panorama del calciomercato. Il Monza ha ottenuto in prestito dall'Inter il ventenne centrocampista Ebenezer Akinsanmiro, mentre il Frosinone si è assicurato il ventinovenne difensore centrale Kevin Akpoguma, forte di una lunga esperienza in Bundesliga. La Fiorentina ha raggiunto un accordo significativo con il Real Madrid per l'acquisizione del cinquanta per cento del cartellino del diciannovenne terzino sinistro Victor Valdepenas, che vestirà la maglia viola a partire dalla prossima stagione.

Infine, il ventunenne terzino sinistro Mario Mitaj si unisce al Genoa.

Le strategie per Jones e Read

Approfondendo le dinamiche delle trattative principali, l'Inter sta mettendo in atto una strategia mirata a ridurre le pretese economiche del Liverpool per Curtis Jones. Il centrocampista inglese è considerato un profilo ideale per le esigenze del centrocampo nerazzurro, e la società milanese intende attendere il momento più propizio per finalizzare l'affare, mantenendo al contempo un'attenta osservazione su eventuali altre opportunità di mercato. Contemporaneamente, la Roma prosegue i suoi sforzi per concretizzare l'arrivo di Givairo Read, impegnata a colmare il divario tra la propria offerta e la valutazione richiesta dal Feyenoord, in una negoziazione che si preannuncia ancora serrata.