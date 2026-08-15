L'Inter ha conquistato una vittoria di misura, imponendosi per uno a zero sul Real Betis in un'amichevole pre-campionato giocata allo stadio San Nicola di Bari. L'incontro, disputato il 15 agosto 2026, ha visto i nerazzurri prevalere grazie a una rete nel finale, segnata da un nuovo acquisto che ha subito lasciato il segno. Il protagonista assoluto della serata è stato John Stones, il difensore inglese arrivato a parametro zero dal Manchester City, il quale ha siglato il gol decisivo all'81° minuto, appena dodici minuti dopo il suo ingresso in campo al 70'.

Il debutto di John Stones e la crescita dell'Inter

Stones, considerato uno dei principali e più attesi acquisti del mercato estivo nerazzurro, ha impresso il suo marchio sulla partita realizzando la rete della vittoria. Il difensore ha capitalizzato una sponda di Pavard su calcio piazzato, insaccando il pallone con precisione e determinazione. Sotto la guida dell'allenatore Chivu, l'Inter ha mostrato una crescita significativa nel corso della partita, evidenziando un miglioramento progressivo dopo un primo tempo piuttosto equilibrato. La squadra ha saputo costruire diverse occasioni, sfiorando anche il raddoppio nel finale di gara con un bel sinistro di Dimarco, che ha messo alla prova la difesa avversaria.

La formazione iniziale schierata dall'Inter comprendeva Martínez tra i pali, Bissek, Bovio, Bastoni e Carlos Augusto in difesa. Il centrocampo era composto da Barella, Çalhanoglu e Zielinski, mentre in attacco agivano Diouf, Esposito e Bonny. Nel corso della ripresa, sono subentrati diversi giocatori, tra cui Akanji, Di Marco, Sucic, Provedel, Pavard, Luis Enrique, Mkhitaryan, Stankovic, oltre al già citato John Stones, Lautaro e Iddrisou, a testimonianza di una rosa profonda e versatile.

Il contesto della sfida e le prospettive future

Con questa importante vittoria in amichevole, la squadra di Chivu si presenta imbattuta all'appuntamento con la prima giornata di campionato, dove affronterà il Monza.

L'organico nerazzurro appare ulteriormente rafforzato dagli arrivi di giocatori come Djed Spence e dal rientro di Lautaro Martinez, il capitano che, dopo le fatiche del Mondiale, ha giocato circa venti minuti in questa sfida, dimostrando di essere già a disposizione per l'esordio ufficiale. Il Real Betis, guidato dall'allenatore Pellegrini, ha opposto una resistenza strenua e ben organizzata per gran parte dell'incontro, cedendo solo al gol di Stones. La formazione spagnola ha schierato tra i titolari Valles, Bellerín, Bartra, Natan, Fran García, Marc Roca, Bernal, Antony, Fornals, Riquelme e Cucho Hernández.

L'arbitro dell'incontro è stato Leonardo Mastrodomenico, che ha gestito la gara con attenzione, ammonendo Esposito per l'Inter e Natan per il Betis.

Il Betis, reduce da altre amichevoli contro squadre di calibro come Arsenal e Bournemouth, ha evidenziato alcune difficoltà nel costruire il proprio gioco offensivo, soprattutto a causa della pressione costante esercitata dall'Inter, che ha saputo controllare il ritmo della partita per la maggior parte del tempo. Questo successo permette ai nerazzurri di affrontare con rinnovata fiducia e determinazione l'inizio della stagione ufficiale, con la consapevolezza di poter contare su un gruppo coeso e su nuovi innesti di qualità.