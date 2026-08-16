Potrebbero essere giorni decisivi per il futuro di alcuni protagonisti del mercato di Serie A. La Juventus rischia di ricevere dal Liverpool un'offerta da 100 milioni per Kenan Yildiz, legata alla possibile fumata nera dei Reds per Barcola, mentre l'Inter continua a valutare Diaby per completare il reparto offensivo. Sullo sfondo, Cagliari e Lazio devono invece fare i conti con le situazioni di Obert e Icardi, due trattative dalle prospettive differenti.

Juventus, il Liverpool pensa al colpo Yildiz

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da Florian Plettenberg, il Liverpool potrebbe presentare già nel corso della settimana un'offerta da 100 milioni di euro per Kenan Yildiz.

L'operazione sarebbe direttamente collegata alla trattativa per Bradley Barcola, che resta il primo grande obiettivo dei Reds: nel caso in cui il club inglese non riuscisse a raggiungere un'intesa con il Paris Saint-Germain, l'attenzione potrebbe spostarsi con decisione sul talento turco della Juventus. Una proposta di questa portata metterebbe inevitabilmente la società bianconera davanti a una scelta delicatissima. Yildiz viene infatti considerato uno dei pilastri assoluti del progetto e, sul piano tecnico, un giocatore praticamente intoccabile. Cento milioni, però, rappresenterebbero una cifra capace di cambiare i piani e alimentare più di una riflessione anche ai piani alti della Continassa.

Inter, Diaby resta vivo. Cagliari e Lazio alle prese con Obert e Icardi

In casa Inter, intanto, Chivu continua ad attendere un nuovo esterno offensivo per ampliare le soluzioni a disposizione. Federico Chiesa, oggi al Liverpool, è tornato tra i nomi valutati, ma non sarebbe tramontata nemmeno la pista che porta a Moussa Diaby. Il francese dell'Al Ittihad resta infatti un profilo apprezzato dalla dirigenza nerazzurra e una sua eventuale trattativa potrebbe prendere quota soprattutto dopo l'uscita di Luis Henrique. L'ex Marsiglia sarebbe finito nel mirino anche di alcune società di Premier League, oltre alla Roma. Le indiscrezioni delle ultime settimane confermano comunque che l'Inter continua a monitorare il mercato degli esterni.

Movimenti anche per Cagliari e Lazio. I rossoblù dovranno valutare le avance del Lens per Adam Obert, difensore che rimane nel mirino del club francese. I biancocelesti, invece, continuano a lavorare sulla suggestione Mauro Icardi: l'attaccante, attualmente svincolato, viene considerato un obiettivo affascinante per l'attacco, ma le elevate richieste economiche rendono la trattativa tutt'altro che semplice. Per la Lazio servirà quindi trovare un punto d'incontro con il calciatore, qualora fosse possibile.