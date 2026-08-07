Il Leganés ha ufficializzato un importante colpo di mercato, annunciando l'ingaggio di Luca Zidane, il talentuoso portiere franco-algerino di ventotto anni. Figlio del celebre Zinedine Zidane, attuale commissario tecnico della nazionale francese, l'estremo difensore si trasferisce dal Granada, con un accordo che lo lega al club della seconda divisione spagnola per la prossima stagione, con l'opzione di prolungare il contratto per un secondo anno. L'annuncio congiunto dei due sodalizi sportivi conferma un'operazione di rilievo nel panorama calcistico della Segunda División, destinata a rafforzare le ambizioni del Leganés.

Il Granada, da parte sua, ha comunicato di aver "raggiunto un accordo (con il giocatore) per la risoluzione del rapporto contrattuale", ponendo così fine a un'esperienza durata due stagioni, durante le quali Zidane ha difeso la porta per un totale di quarantacinque presenze. Questa mossa strategica permette al portiere di proseguire la sua carriera nel calcio professionistico spagnolo, dove ha già accumulato un bagaglio di esperienze considerevole. Prima di approdare al Leganés, infatti, Luca Zidane ha militato in diverse formazioni della categoria, tra cui il Racing Santander nel 2019, il Rayo Vallecano tra il 2020 e il 2022 – periodo in cui ha giocato un ruolo determinante contribuendo alla storica promozione del club in Liga – e l'Eibar dal 2022 al 2024, consolidando la sua reputazione come elemento affidabile tra i pali.

Luca Zidane: una nuova sfida tra i pali del Leganés

L'arrivo di Luca Zidane al Leganés rappresenta una mossa mirata a rafforzare in maniera significativa il reparto portieri della squadra. Con questo innesto di qualità, il club conta ora su tre elementi con contratto professionistico in quella posizione, intensificando notevolmente la competizione interna e garantendo una maggiore profondità e versatilità alla rosa. La dirigenza del club madrileno ha inoltre manifestato l'intenzione di integrare un portiere Under 23, con la flessibilità di alternarsi tra la prima squadra e la formazione giovanile. Questa strategia è stata concepita anche in previsione delle possibili assenze di Zidane, che sarà regolarmente chiamato a rispondere alle convocazioni della nazionale algerina per gli impegni internazionali, richiedendo una gestione attenta delle risorse.

La presentazione ufficiale di Luca Zidane con la sua nuova maglia è attesa per mercoledì alle ore 13:00, un evento che segnerà l'inizio del suo percorso con i Pepineros. Con la sua firma, la rosa del Leganés raggiunge le venticinque tessere ufficiali previste per la stagione in corso, completando l'organico e creando un ambiente di forte stimolo per tutti i giocatori. L'aumento della concorrenza tra i pali, in particolare, è visto come un fattore positivo per elevare il livello di performance generale e assicurare che la squadra sia sempre al massimo della forma.

Il percorso professionale di Luca Zidane e le prospettive future

Nel corso della sua carriera, Luca Zidane ha dimostrato una progressione costante e una notevole capacità di adattamento, accumulando esperienze significative in diversi contesti della Segunda División spagnola.

Il suo passaggio al Leganés non è semplicemente un cambio di maglia, ma incarna una nuova tappa cruciale in un percorso professionale che lo vede affrontare sfide sempre più competitive e ambiziose. La sua esperienza consolidata, unita alla chiara volontà del club di investire in un reparto portieri solido e versatile, suggerisce un ruolo di primo piano per il giocatore. La presenza di più portieri professionisti, infatti, è destinata a stimolare un elevato livello di performance e a garantire una copertura ottimale. Allo stesso tempo, la gestione delle sue future convocazioni con la nazionale algerina sarà attentamente bilanciata attraverso una pianificazione strategica e la valorizzazione dei giovani talenti, assicurando continuità e stabilità alla squadra nel corso dell'intera stagione.