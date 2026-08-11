Il trasferimento di Romelu Lukaku dal Napoli al Fenerbahce è ormai definito: la chiusura dell'accordo attende solo la formalizzazione di alcuni dettagli relativi alle modalità e ai tempi del pagamento dei sei milioni di euro concordati, più bonus. L'attaccante belga, che si trova ancora in Belgio dove ha già sostenuto le visite mediche, è pronto a raggiungere Istanbul per mettersi a disposizione dell'allenatore İsmail Kartal. L'annuncio ufficiale della cessione è atteso a breve.

Questa rappresenta la seconda cessione di rilievo per il Napoli in questa sessione di calciomercato, dopo il trasferimento di Gutierrez al Bayer Leverkusen.

Oltre all'incasso di circa sette milioni di euro, la società partenopea risparmierà anche 8,5 milioni di euro, corrispondenti allo stipendio annuo del calciatore, che in Turchia percepirà una cifra vicina ai dieci milioni di euro.

Le trattative in entrata del Napoli

Il direttore sportivo Giovanni Manna è attualmente impegnato su più fronti del mercato. Mentre si lavora alla trattativa per il trasferimento di Noa Lang all’Ajax e alla ricerca di una sistemazione per Lucca, il Napoli si avvicina all'acquisto dell'esterno difensivo Tommaso Favasuli dal Catanzaro. L'accordo prevede un prestito oneroso da un milione di euro, con obbligo di riscatto fissato a 6,2 milioni e un ulteriore milione di bonus.

Favasuli si legherà al club azzurro fino al 2031, con opzione per la società fino al 2034.

In fase avanzata anche la trattativa con il Chelsea per il difensore francese Benoît Badiashile. Il Napoli ha proposto un prestito oneroso da tre milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 15 milioni per la stagione successiva. Il Chelsea, tuttavia, preferirebbe inserire l'obbligo di riscatto nel contratto. Badiashile, che ha giocato poco nell'ultima stagione a causa di infortuni e concorrenza interna, ha già raggiunto un'intesa con il Napoli e non rientra nei piani tecnici del club inglese.

Situazione attuale e prossimi passi

Una volta completate queste operazioni, il Napoli potrà concentrarsi sulle ulteriori uscite, che coinvolgono Lindstrom, Cajuste, Ngonge, Cheddira, Folorunsho ed eventualmente Lucca, prima di valutare altri innesti per il centrocampo e l'attacco.

Nel frattempo, il club valuta anche il difensore Jean-Clair Todibo, ma la trattativa risulta meno avanzata rispetto a quella per Badiashile e dipende dalla definizione di alcune cessioni in corso.

Benoît Badiashile, classe 2001, è arrivato al Chelsea nel 2023 e nella stagione 2025-2026 ha collezionato 16 presenze, limitate da problemi fisici e dalla concorrenza nel reparto difensivo. Il Napoli, per rafforzare la propria retroguardia, ha puntato su di lui come principale obiettivo, mentre l'eventuale arrivo di Todibo resta subordinato all'evoluzione delle trattative in uscita.