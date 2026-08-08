Il calciomercato estivo vede Romelu Lukaku sempre più vicino all’addio al Napoli. La destinazione più probabile per l’attaccante belga, reduce dalla sua esperienza in Serie A, sembra essere la Turchia. Il Fenerbahce ha manifestato un interesse concreto per il trentatreenne, che a sua volta avrebbe aperto alla possibilità di un trasferimento nella Super Lig. Per il Napoli, la cessione di Lukaku rappresenta una priorità strategica per liberarsi di un ingaggio pesante e avviare un rinnovamento del reparto offensivo.

Non solo il Fenerbahce, ma anche il Besiktas ha intensificato i contatti per assicurarsi le prestazioni di Lukaku.

Il club turco ha già avviato colloqui sia con l’entourage del giocatore sia direttamente con il Napoli, proponendo una valutazione che si aggira intorno ai sei milioni di euro. L’operazione è considerata economicamente sostenibile da entrambe le società turche, creando di fatto una doppia corsa turca per il centravanti. Il Napoli mira a concretizzare questa cessione durante la finestra di mercato estiva, con l’obiettivo di alleggerire il monte ingaggi e disporre di nuove risorse da reinvestire. Sebbene la vetrina dei recenti Mondiali abbia riacceso l’interesse di diversi club europei, la Turchia si conferma la soluzione più concreta e immediata per il futuro dell’attaccante, che si appresta a salutare la Serie A dopo una sola stagione in maglia azzurra.

Napoli: tra partenze e nuovi obiettivi

La potenziale partenza di Lukaku potrebbe aprire scenari interessanti per il Napoli sul fronte degli acquisti. Tra i nomi valutati per rinforzare l’attacco spicca quello di Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal che non disdegnerebbe un’esperienza nel campionato italiano. Tuttavia, l’operazione si presenta complessa, principalmente a causa dell’elevato ingaggio richiesto dal brasiliano. Parallelamente, il direttore sportivo Giovanni Manna sta monitorando anche il reparto difensivo, con un occhio puntato su Benoit Badiashile del Chelsea. I partenopei sarebbero interessati a un prestito, mentre i Blues spingono per l’inserimento di un diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Lazio e gli altri affari del calciomercato

Anche la Lazio è attivamente impegnata nella ricerca di un nuovo attaccante. In cima alla lista dei desideri biancocelesti figura Franjo Ivanovic del Benfica, considerato il profilo ideale per le esigenze della squadra. Il presidente del club portoghese, Rui Costa, ha già accettato sia l’offerta della Lazio sia quella dei francesi del Lens, lasciando ora al giocatore la decisione finale sulla sua prossima destinazione. Come alternative a Ivanovic, la dirigenza laziale sta valutando anche lo svincolato Joselu, ex Real Madrid, e Santi Gimenez, attualmente in forza al Milan.

Il panorama del calciomercato è animato da numerosi altri movimenti. Il futuro di Zion Suzuki sembra ormai delineato verso il Paris Saint Germain, con le parti vicine a un accordo che si aggira sui 35 milioni di euro, inclusi i bonus.

In Premier League, il centrocampista brasiliano Bruno Guimaraes ha ufficialmente firmato con l’Arsenal, legandosi ai Gunners fino a giugno 2030 per una cifra vicina agli 87 milioni di euro. Sul fronte difensivo, proseguono le trattative tra Juventus e Bologna per il colombiano John Lucumì. La Roma ha invece ufficializzato il rinnovo del contratto di Lorenzo Pellegrini per un anno, con un’opzione per un’ulteriore stagione. Infine, il Torino ha blindato il giovane talento Alessio Cacciamani dagli assalti di altri club, con il presidente Urbano Cairo che ha ribadito la ferma intenzione di “assolutamente tenerlo” in granata.