Romelu Lukaku torna a parlare della sua esperienza al Napoli e lo fa con parole molto dure. L'attaccante belga, trasferitosi a titolo definitivo al Fenerbahce dopo due stagioni in azzurro, ha respinto le voci sulle sue condizioni fisiche e criticato il suo ex club.

L'attacco al Napoli

"È stato meglio per me andare via da Napoli. L’affermazione che io non sarei in forma è semplicemente falsa. Probabilmente l’hanno detta in Italia per boicottarmi. Sono al 100% in forma per giocare. L'ultimo anno a Napoli è stato l'anno peggiore della mia vita".

Lukaku ha poi parlato della sua nuova avventura in Turchia, spiegando di aver firmato con il Fenerbahce per una stagione con un'opzione per un secondo anno.

"Ho firmato qui al Fenerbahce per una stagione con un’opzione per un’altra, spero di poter onorare questi due anni. Dopodiché, tornerò a casa e sarò ancora in forma. Ho sempre detto di voler continuare fino al 2030, anche con la Nazionale, dopo, sarà ‘game over’", ha dichiarato l'ex Inter ai microfoni della tv belga, intervistato dall'ex giocatore Gilles De Bilde dopo l'andata dei preliminari di Champions League contro il Lione.

La nuova esperienza in Turchia

"Se dai sempre retta alle opinioni altrui, diventi infelice. Io mi prendo cura di me stesso e ora sono tornato. Questa in Turchia è una nuova esperienza, ad alto livello professionale. Sapete bene come sono fatto, ho bisogno di motivazioni.

È la soluzione migliore per me, voglio continuare a giocare ad alti livelli".

L'attaccante ha quindi spiegato le sue ambizioni con il nuovo club: "Qui giocherò in un campionato forte, lotterò per vincere dei trofei e chissà, magari anche la Champions League. È un bene per me e per la Nazionale".

L'accoglienza dei tifosi

Lukaku ha infine ringraziato i tifosi turchi per l'accoglienza ricevuta.

"È stata una delle poche volte in cui sono rimasto davvero impressionato. È stato fenomenale. Oggi avrei voluto giocare più di dieci minuti ma mi sono allenato a pieno ritmo solo per quattro giorni, seppur con doppie sessioni. È un percorso che devo seguire. Ci vorrà del tempo e devo guadagnarmi il mio posto. Con l’età si diventa più pazienti".