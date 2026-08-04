Il 4 agosto 2026, nella basilica di Sant'Ambrogio a Milano, si è svolto l'ultimo saluto a Franco Baresi, figura del calcio italiano e simbolo dell'AC Milan. Alla cerimonia hanno partecipato centinaia di tifosi rossoneri, ex compagni di squadra, dirigenti, autorità e rappresentanti del club.

La cerimonia nella basilica di Sant'Ambrogio

L'omaggio a Franco Baresi è iniziato con partecipazione di pubblico fin dalle prime ore del mattino, ben prima delle 11:00. Una grande bandiera esposta dalla Curva Sud riportava la scritta: “Franco Baresi: leggenda immortale, bandiera inimitabile che non smetterà mai di sventolare.

Addio, capitano”.

Durante la cerimonia, una delegazione dell'AC Milan ha rappresentato il club, in quanto la squadra si trovava a Perth per un'amichevole contro l'Inter. Tra i presenti vi erano il consigliere delegato Massimo Calvelli, il proprietario Gerry Cardinale e il presidente Paolo Scaroni. Hanno preso parte anche ex compagni di squadra di Baresi: Filippo Galli, Chicco Evani, Davide Ballardini, Riccardo Montolivo, Pietro Vierchowod e Billy Costacurta.

Presenze istituzionali e sportive

All'evento hanno partecipato figure del Milan attuale, come Christian Pulisic e Santiago Giménez, oltre a leggende del passato: Clarence Seedorf, Massimo Ambrosini, Marco van Basten, Nelson Dida, Mauro Tassotti e Pietro Paolo Virdis.

La partecipazione ha sottolineato l'importanza di Franco Baresi nella storia del club e del calcio italiano.

La basilica di Sant'Ambrogio, luogo simbolico di Milano, è stata scelta per questa solenne commemorazione. La presenza di tifosi, dirigenti e campioni ha reso l'addio a Baresi un momento di commozione e partecipazione collettiva.