Il mercato dei grandi club italiani potrebbe essere movimentato da tre situazioni particolarmente delicate. La Juventus avrebbe individuato in Unai Simon la nuova priorità per la porta, mentre in casa Milan il futuro di Mike Maignan tornerebbe in discussione dopo le ultime indiscrezioni sul suo rientro. Sul fronte Inter, invece, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Lautaro Martínez, considerato però un punto fermo dai nerazzurri.

Juventus, assalto a Unai Simon: il portiere diventa la priorità

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dal giornalista Rai Paolo Paganini, la Juventus sarebbe pronta a fare un tentativo concreto per Unai Simon, estremo difensore dell'Athletic Bilbao.

Il portiere, campione del mondo con la Spagna, sarebbe valutato circa 25 milioni di euro e avrebbe scalato rapidamente le gerarchie della dirigenza bianconera. Stando a quanto riferito da Paganini, infatti, Simon sarebbe diventato la vera priorità alla Continassa, davanti anche agli altri obiettivi individuati per rinforzare la rosa. Il suo nome avrebbe quindi superato, almeno nelle strategie attuali, quelli di John Lucumí per la difesa, Franck Kessié per il centrocampo e Joshua Zirkzee per l'attacco. La Juventus potrebbe dunque concentrare i propri sforzi sull'estremo difensore spagnolo, individuato come possibile investimento di primo livello per il presente e il futuro.

Milan, Maignan agita i rossoneri. Barcellona su Lautaro

Nel frattempo, il futuro di Mike Maignan al Milan potrebbe tornare prepotentemente d'attualità. Il giornalista Daniele Longo, intervenuto su YouTube, ha confermato le indiscrezioni secondo cui il portiere francese, insieme al connazionale Adrien Rabiot, dovrebbe rientrare dalle ferie post Mondiale con qualche giorno di ritardo rispetto alla tabella inizialmente prevista: i due sarebbero attesi intorno al 16 agosto anziché l'11 o il 12 come era stato paventato. Secondo Longo, la scelta di Maignan non sarebbe quella di un capitano pienamente identificato con i colori rossoneri e il suo arrivo a ridosso dell'inizio del campionato potrebbe alimentare nuovi interrogativi, fino alla possibilità che il portiere possa chiedere la cessione.

Una situazione, dunque, da monitorare attentamente.

Problemi potenziali anche per l'Inter, con il Barcellona che avrebbe messo nel mirino Lautaro Martínez. I catalani potrebbero dover intervenire in attacco dopo l'uscita di Robert Lewandowski finito nei Chicago Fire in MLS e la possibile partenza di Ferran Torres, sempre più vicino al PSG. Lautaro sarebbe quindi un candidato per rinforzare il reparto, ma l'Inter lo considera un punto fermo: per lasciarlo partire servirebbe un'offerta superiore ai 100 milioni di euro.