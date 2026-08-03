Francisco Conceicao è uno dei calciatori della Juventus più chiacchierati sul fronte calciomercato. Con l'arrivo di Alajbegovic, il club bianconero potrebbe decidere di cedere l'esterno portoghese per fare cassa e completare il mercato in entrata. Gli estimatori in giro per l'Europa e soprattutto in Inghilterra non mancano. Infatti oltre al Manchester United, anche il Chelsea starebbe monitorando la situazione.

Il Chelsea valuta Conceicao, possibile inserimento di Badiashile nella trattativa

La Juventus potrebbe prendere in considerazione offerte da circa 55-60 milioni di euro per il classe 2003 che è stato uno degli elementi positivi della scorsa stagione.

Le prestazioni del figlio d'arte non sono passate inosservate ed avrebbero attirato l'interesse di alcuni top club europei tra cui il Chelsea.

I Blues, autori di un mercato di grande livello, vogliono ritornare ai massimi livelli e competere per il titolo nella passata stagione. Per il sistema di gioco proposto da Xabi Alonso, la dirigenza sta valutando l'acquisto di un esterno offensivo e tra i nomi presi in considerazione ci sarebbe proprio quello di Conceicao. Stando alle ultime notizie, per abbassare la richiesta cash da parte della Juve, il club inglese sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Benoit Badiashile, centrale francese che non rientra nei piani e che piace anche al Napoli come sostituto di Buongiorno.

Da capire se la Juve accetterà delle contropartita e se la trattativa potrà sbloccarsi ed entrare in una fase avanzata.

Si valuta Milinkovic Savic per la porta

Snodo cruciale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dall'acquisto di un nuovo portiere vista la possibile partenza di Michele Di Gregorio. Le difficoltà per il "Dibu" Martinez e la concorrenza del Paris Saint Germain per Suzuki starebbero spingendo la dirigenza bianconera a valutare delle alternative e tra queste ci sarebbe anche quella che porta a Vanja Milinkovic Savic che potrebbe lasciare il Napoli in questa finestra di mercato.

L'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra ha cambiato le gerarchie tra i pali con Alex Meret che sembrerebbe il titolare.

Per questo motivo, gli azzurri starebbero valutando delle offerte per l'ex Torino con un cartellino che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. La Juve sta monitorando la situazione e potrebbe decidere di imbastire una trattativa concreta nei prossimi giorni.

Oltre all'estremo difensore partenopeo, resta in auge la candidatura di Gugliemo Vicario fuori dal progetto di De Zerbi al Tottenham. La Vecchia Signora vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito mentre gli Spurs puntano ad una cessione a titolo definitivo vicina ai 18 milioni di euro.