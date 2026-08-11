In casa Juventus, resiste il rebus portiere. Michele Di Gregorio è pronto a terminare la sua avventura in maglia bianconera con la dirigenza che sta valutando delle offerte per l'ex numero uno del Monza. Uno dei club interessati sarebbe il Marsiglia, con la Vecchia Signora che vorrebbe proporre uno scambio inserendo il cartellino di Pierre-Emile Hojbjerg nella trattativa.

Possibile scambio Di Gregorio-Hojbjerg

Il centrocampista danese classe 95 che da diverse sessioni di mercato è nei radar bianconeri per puntellare la mediana, potrebbe lasciare l'OM vista la sua volontà di giocare in un top team europeo ed essere protagonista in competizioni come la Champions League.

Stando ad alcuni rumors, la Juventus sarebbe pronta ad offrire il cartellino di Michele Di Gregorio più un conguaglio cash per accontentare la richiesta di 22-25 milioni di euro da parte del club francese. Il Marsiglia, insieme al Valencia, è infatti uno dei club interessati al portiere bianconero. C'è però da capire se l'OM accetterà una contropartita nell'affare e se valuterà congrua l'eventuale proposta della Vecchia Signora.

Per quanto concerne il capitolo portiere, il club bianconero continua a seguire Zion Suzuki ormai ad un passo nel diventare un nuovo calciatore del Paris Saint Germain. Il club bianconero vorrebbe impostare una nuova trattativa sulla base di un prestito secco così da permettere al portiere giapponese di giocare con continuità rispetto ad un'eventuale permanenza in quel di Parigi.

Infine, restano in auge le candidature di Gugliemo Vicario ormai un separato in casa al Tottenham, ed Anatolij Trubin che viene valutato attorno ai 15 milioni di euro dal Benfica.

Possibile ritorno di fiamma per Sancho, possibile addio per Nico Gonzalez

La Juventus vorrebbe puntellare il pacchetto di esterni a disposizione di Luciano Spalletti in questa ultima fase di calciomercato. Uno dei nomi che resta nei radar della dirigenza bianconera è quello di Jadon Sancho che dovrebbe lasciare il Manchester United. Dopo la parentesi all'Aston Villa, l'ex Borussia Dortmund vorrebbe ritornare protagonista e provare una nuova esperienza in un top team.

La Vecchia Signora è alla finestra e potrebbe provare ad imbastire la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto, una formula che al momento non convince il club inglese che vorrebbe una cessione a titolo definitivo per una cifra attorno ai 30 milioni di euro.

Una cifra che la Juve potrebbe ricavare dalle cessioni di Nico Gonzalez che resta nel mirino di Inter, Roma ed Atletico Madrid, e di Zhegrova che piace a diversi club in Ligue 1 come Monaco e Lens. Il kosovaro vorrebbe però restare in bianconero e giocarsi le sue chance con mister Spalletti.