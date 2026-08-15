La Juventus è molto attiva sul fronte calciomercato. La dirigenza vuole puntellare l'organico a disposizione di mister Luciano Spalletti così da essere tra le grandi protagoniste della prossima stagione. Il centrocampo potrebbe subire delle modifiche in queste ultime due settimane di mercato con il nome di Youssouf Fofana che piace alla Vecchia Signora. Il club bianconero potrebbe decidere di impostare uno scambio con il Milan inserendo il cartellino di Nico Gonzalez come contropartita.

Juve-Milan: possibile scambio Nico-Fofana

Il centrocampista francese classe 99 è ormai fuori dal progetto di Amorim ed è alla ricerca di una nuova squadra per ritagliarsi uno spazio importante.

Stando ad alcuni rumors, la Juve è sulle tracce dell'ex Monaco che presenta una valutazione tra i 15-20 milioni di euro. La Vecchia Signora potrebbe decidere di impostare uno scambio alla pari inserendo il cartellino di Nico Gonzalez nella trattativa. Vista l'esclusione di Nkunku e la possibile cessione di Leao, l'argentino andrebbe a puntellare la batteria di fantasisti a disposizione di Amorim e colmare un nuovo sulla trequarti. Al momento non si può parlare di una trattativa concreta o già ben avviata tra le parti, ma di un'idea da parte della Juventus che potrebbe prendere corpo in questi ultimi giorni di calciomercato.

Fofana rappresenterebbe un buon colpo per rinforzare la mediana bianconera.

Il 27enne francese entrerebbe nelle rotazioni di Spalletti e risulterebbe un buon innesto vista la sua ottima fisicità, la sua buona qualità tecnica ma soprattutto la duttilità di ricoprire diversi ruoli della mediana; può infatti svolgere sia il ruolo di play e di mezz'ala in un 4-3-3 ma anche di diga davanti alla difesa in caso di passaggio ad un più offensivo 4-2-3-1.

La Roma monitora Koopmeiners, Besiktas su Miretti

Rimanendo sul fronte centrocampo, la Juventus deve valutare anche delle cessioni di quei calciatori ormai fuori dal progetto di Luciano Spalletti. I due centrocampisti che potrebbero lasciare Torino sono Teun Koopmeiners e Fabio Miretti. L'olandese piace a diverse squadre europee ma anche ad alcuni club italiani come la Roma del suo ex mentore Gasperini che durante il periodo sulla panchina dell'Atalanta lo ha portato a livelli molto importanti.

Il club giallorosso vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, una formula che non convince la Vecchia Signora pronta a monetizzare dalla cessione di Koop valutato attorno ai 30 milioni di euro.

Discorso analogo anche per Fabio Miretti che non rientra nei piani del tecnico di Certaldo. Il Besiktas di Vincenzo Italiano avrebbe mostrato un discreto interesse per il centrocampista classe 93, la cui valutazione si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Sullo sfondo restano vive anche le piste Genoa e Fiorentina.