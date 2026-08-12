Lionel Messi ha affidato a un lungo e commosso messaggio sui social il suo addio al padre, scomparso nei giorni scorsi. Il fuoriclasse argentino ha espresso un profondo dolore e la grande difficoltà nell'accettare la perdita, sottolineando quanto sia arduo per lui immaginare un futuro senza la figura paterna al suo fianco. «Papà, ancora non riesco a credere che te ne sia andato. Non riesco a rendermene conto, o meglio, non voglio rendermene conto. Mi è molto difficile immaginare che non ti vedrò più, che non parleremo più. So che stavi soffrendo e che questa è la cosa migliore, ma te ne sei andato troppo presto.

Non so cosa farò senza di te, non so come andare avanti», ha scritto Messi, rivelando tutta la sua fragilità.

Nel suo toccante messaggio, il campione ha anche lasciato trasparire i dubbi sul proprio futuro calcistico: «Io giocavo solo a calcio e ora ho molti dubbi sul fatto che continuerò a farlo ancora per molto tempo. Sei stato al mio fianco fin dall'inizio, mancava così poco alla fine. Perché non hai resistito quel poco in più e non abbiamo concluso insieme?». Il numero 10 dell'Albiceleste ha ricordato il legame speciale con il genitore, raccontando come attendesse sempre con ansia un suo messaggio dopo ogni partita: «Ogni volta che finiva una partita, aspettavo con ansia un tuo messaggio e mi mancavi.

È stato allora che mi sono reso conto che la situazione era davvero grave. Nonostante tutto, non smettevo di pensare ad arrivare il più lontano possibile, per darti tempo e farti vedere una partita. Siamo arrivati in finale e tu non hai potuto esserci», ha aggiunto con rammarico.

L'ultimo saluto privato e il sostegno dei tifosi

La cerimonia di addio al padre di Messi si è svolta in forma strettamente privata a Rosario, città natale del calciatore, dove Lionel Messi è stato accompagnato dalla moglie Antonella Roccuzzo e dai loro tre figli. L'ultimo saluto al genitore si è tenuto in un cimitero nella periferia della città, con la presenza esclusiva di familiari e amici stretti. Le misure di sicurezza sono state particolarmente rigide, con un divieto di sorvolo per i droni e un accesso limitato per garantire la massima riservatezza.

Durante la cerimonia, sono state inviate corone di fiori da parte dell'Associazione Calcistica Argentina (AFA), dallo staff tecnico della nazionale e dal club Newell’s Old Boys, a testimonianza del rispetto e della vicinanza del mondo del calcio.

Nonostante la natura riservata dell'evento, numerosi ammiratori e tifosi si sono radunati nei pressi del cimitero per manifestare il proprio affetto e sostegno a Messi, esponendo messaggi di vicinanza e bandiere. Anche la casa natale del calciatore è stata decorata con cartelli di solidarietà. In segno di lutto e rispetto, tutto il calcio argentino ha osservato un minuto di silenzio, con bandiere a mezz'asta e bracciali neri indossati dai giocatori durante le partite.

Un addio che apre a un momento di profonda riflessione

Messi ha concluso il suo messaggio con parole di gratitudine e affetto, un omaggio toccante: «Riposa in pace e veglia su di noi dall’alto come facevi qui. Grazie di tutto. Ti voglio bene, papà». Il dolore per la perdita e i dubbi sul futuro rappresentano un momento di profonda riflessione per il campione argentino, che ora dovrà affrontare una nuova fase della sua vita e della sua carriera senza il sostegno e la guida del padre, figura centrale e insostituibile nel suo percorso umano e sportivo.