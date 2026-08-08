Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha offerto una lucida analisi della sconfitta per 3-0 subita in amichevole contro il Chelsea a Giacarta. Il mister portoghese ha ammesso con schiettezza che la squadra era consapevole che avrebbe dovuto affrontare delle difficoltà, dichiarando: “sapevamo che avremmo sofferto un po'”. Nonostante il risultato, l'obiettivo primario di questa sfida impegnativa era mettere alla prova i giocatori, prepararli al meglio per l'imminente inizio della stagione ufficiale e, soprattutto, infondere loro la necessaria fiducia per gli appuntamenti futuri.

Questa riflessione del tecnico rossonero giunge dopo l'incontro amichevole, parte integrante del tour pre-stagionale, e precede importanti decisioni riguardanti la composizione della rosa.

La strategia dietro la sfida al Chelsea

Amorim ha chiarito la logica tattica che ha spinto il Milan ad affrontare un avversario del calibro del Chelsea. Ha sottolineato come i Blues siano una squadra capace di difendere con grande organizzazione, eccellere negli uno contro uno e applicare un pressing alto e asfissiante. Sebbene il Milan non intenda adottare queste stesse caratteristiche con la medesima intensità nel proprio gioco, l'incontro è servito come un prezioso stimolo e un banco di prova fondamentale per la preparazione atletica e mentale.

“Contro squadre come il Chelsea non presseremo mai in questo modo”, ha ribadito Amorim, evidenziando come l'obiettivo fosse piuttosto quello di “prepararci a vincere la prima partita ufficiale della stagione e dare fiducia ai calciatori”. Questa partita, dunque, non era solo un test sul campo, ma una lezione strategica per affinare le capacità e la mentalità vincente della squadra.

Giovani promesse e decisioni cruciali per la rosa

Un aspetto centrale della filosofia di Amorim è l'investimento sui talenti emergenti. Il tecnico ha infatti posto l'accento sul significativo numero di giovani calciatori presenti in squadra durante questa fase di preparazione. “Avevamo anche tanti giovani in squadra, stiamo facendo il percorso giusto per mettere in condizione la squadra di vincere la prima partita ufficiale della stagione”, ha dichiarato, evidenziando un percorso di crescita mirato.

Con la fine del periodo di preparazione, Amorim ha annunciato l'imminenza di scelte importanti: “Questa settimana faremo delle scelte sui nostri giocatori”. Ha confermato che le due settimane di allenamenti e amichevoli sono state complessivamente molto positive, ma la vasta e competitiva rosa a disposizione richiede ora decisioni precise e ponderate, che verranno prese nei prossimi giorni per definire l'assetto definitivo in vista degli impegni ufficiali.

Il Milan in Indonesia: un tour strategico

L'incontro amichevole contro il Chelsea si è svolto in un contesto più ampio: il Pre-Season Tour 2026 del Milan. Questa importante tappa ha portato i rossoneri a Giacarta, dove sabato 8 agosto, alle ore 19 locali, si sono confrontati con il club inglese presso il prestigioso Gelora Bung Karno Stadium.

L'evento ha segnato un momento storico, essendo la prima volta che due club europei di così alto livello si sono sfidati in Indonesia. Questo paese rappresenta un mercato strategico e un bacino di tifosi di enorme importanza per il Milan, contando circa quaranta milioni di sostenitori rossoneri. Tale cifra rende l'Indonesia la terza comunità di tifosi più numerosa al mondo per il club e, in termini di engagement sulle piattaforme digitali, si posiziona addirittura al primo posto. La trasferta indonesiana, che ha seguito la precedente tappa australiana contro l'Inter a Perth, ha completato un programma estivo di preparazione intensivo e mirato per la Prima Squadra maschile, sottolineando l'importanza globale del brand Milan e la sua strategia di avvicinamento ai fan di tutto il mondo.