Le trattative di mercato continuano a entrare nel vivo, con le società di Serie A impegnate a cogliere le occasioni migliori sia in Italia sia all'estero. L'Atalanta avrebbe riacceso i riflettori su Ardon Jashari del Milan, l'Inter prosegue i contatti per Moussa Diaby cercando una formula sostenibile, mentre la Juventus si inserisce nella corsa per Pavel Sulc, talento offensivo seguito anche da diversi club di Premier League.

Atalanta su Jashari, il Milan fissa il prezzo. L'Inter studia la formula per Diaby

Secondo quanto riferito dall'insider di mercato Damiano Coccia, l'Atalanta sarebbe tornata con decisione sul profilo di Ardon Jashari, centrocampista del Milan il cui futuro resta ancora tutto da definire.

Tra le parti sarebbero in corso nuovi contatti per valutare la fattibilità dell'operazione, anche se il club rossonero non avrebbe intenzione di fare sconti. Qualora dovesse arrivare il via libera alla cessione, infatti, il Milan lascerebbe partire il centrocampista soltanto di fronte a un'offerta vicina ai 30 milioni di euro.

Sul fronte Inter, invece, continua il lavoro per cercare di arrivare a Moussa Diaby. Sempre secondo Coccia, i nerazzurri avrebbero chiarito all'Al Ittihad le condizioni indispensabili per intavolare la trattativa: l'operazione potrebbe concretizzarsi solo con una condivisione dell'ingaggio o con una riduzione dello stipendio da parte dell'esterno francese. Inoltre, per abbassare il costo del cartellino, il club milanese sarebbe disposto a inserire una contropartita tecnica.

Oltre a Kristjan Asllani, nelle ultime ore sarebbe stato proposto anche Benjamin Pavard.

Juventus, occhi su Sulc: concorrenza dalla Premier League

Anche la Juventus continua a monitorare nuovi profili per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato su X dal giornalista Ryan Taylor, il club bianconero avrebbe avviato i primi contatti con il Lione per conoscere la valutazione di Pavel Sulc, trequartista che continua ad attirare l'interesse di diverse società europee. La richiesta del club francese si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, una cifra ritenuta accessibile per un calciatore dalle spiccate qualità tecniche e con importanti margini di crescita. La concorrenza, tuttavia, è destinata ad aumentare. Everton e Aston Villa avrebbero già chiesto informazioni sul fantasista, mentre il Leeds avrebbe avviato alcuni colloqui esplorativi senza però approfondire concretamente la trattativa.