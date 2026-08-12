Potrebbe cambiare improvvisamente la concorrenza attorno a Rafael Leao, mentre Juventus e Napoli registrano movimenti significativi sul fronte delle cessioni e degli acquisti. Il Galatasaray, dopo aver mostrato interesse concreto per l'esterno del Milan, avrebbe infatti deciso di puntare su Gabriel Martinelli dell'Arsenal, accostato recentemente anche a Roma e Juventus. A Torino, invece, Federico Gatti avrebbe attirato diverse pretendenti europee, mentre il Napoli prosegue i dialoghi con il Chelsea per Benoit Badiashile, con una possibile operazione in prestito e diritto di riscatto superiore ai 30 milioni.

Milan, il Galatasaray cambia obiettivo: Leao può avere una concorrente in meno

Il futuro di Rafael Leao potrebbe essere condizionato anche dalle scelte delle altre società interessate al mercato degli esterni. Tra queste c'era il Galatasaray, che negli ultimi giorni aveva effettuato un sondaggio particolarmente concreto per il portoghese, arrivando secondo le indiscrezioni a mettere sul piatto circa 40 milioni di euro. Adesso, però, il club turco potrebbe aver cambiato strategia, decidendo di concentrare le proprie risorse su Gabriel Martinelli.

L'attaccante laterale dell'Arsenal sarebbe infatti diventato il nuovo grande obiettivo del Galatasaray e questo scenario potrebbe rappresentare una novità importante per il Milan.

I rossoneri continuano infatti a cercare una soluzione per Leao e un eventuale disimpegno del club turco ridurrebbe il numero delle pretendenti realmente interessate al portoghese. Martinelli, peraltro, è stato accostato negli ultimi giorni anche a Roma e Juventus, rendendo il suo futuro uno dei temi da monitorare con maggiore attenzione.

Juventus, Gatti piace a Marsiglia e Hull City. Napoli, Badiashile più vicino?

Situazione completamente diversa per Federico Gatti, che potrebbe invece avere diverse possibilità per lasciare la Juventus. Secondo quanto riferito su X dal giornalista Nicolò Schira, il difensore bianconero avrebbe infatti attirato l'attenzione di diversi club europei. Marsiglia e Hull City avrebbero manifestato interesse nei confronti del centrale torinese, mentre anche il Napoli continuerebbe a valutare il suo profilo.

La dirigenza juventina, con Carnevali e Massara, non porrebbe veti a una possibile cessione, soprattutto davanti a un'offerta ritenuta adeguata.

Proprio il Napoli, intanto, continua a lavorare sul fronte degli acquisti e mantiene aperto il canale con il Chelsea per Badiashile. Il difensore francese sarebbe uno degli obiettivi individuati dai partenopei per rinforzare il reparto arretrato e la trattativa potrebbe essere impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Una soluzione che permetterebbe al Napoli di rinviare l'investimento definitivo, anche se la cifra complessiva dell'operazione potrebbe arrivare a toccare o persino superare i 30 milioni di euro.