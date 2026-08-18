Il mercato potrebbe improvvisamente riaprire due scenari di grande peso. Rafael Leao sarebbe stato proposto alla Roma da Jorge Mendes, con i giallorossi che in passato avevano già valutato il portoghese salvo poi fermarsi davanti ai costi dell’operazione. Contemporaneamente, l’Arsenal continuerebbe a considerare Kenan Yildiz un obiettivo prioritario e, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare a mettere sul piatto una cifra superiore ai 100 milioni di euro.

Roma, Mendes propone Leao: il prezzo può cambiare

Secondo quanto riferito su X dal giornalista Sacha Tavolieri, Jorge Mendes avrebbe proposto Rafael Leao alla Roma, conoscendo perfettamente la necessità della società giallorossa di aggiungere alla rosa un esterno offensivo alto a sinistra.

Una pista che la Roma avrebbe già valutato in passato, decidendo però rapidamente di accantonarla per gli elevati costi complessivi dell'operazione, tra cartellino e ingaggio del portoghese.

Lo scenario, tuttavia, potrebbe cambiare con l'avvicinarsi della conclusione del mercato. Le richieste economiche del Milan sarebbero infatti progressivamente scese rispetto alle valutazioni iniziali e questo potrebbe consentire alla Roma di tornare a ragionare concretamente sul giocatore. Leao ha già manifestato la volontà di valutare una nuova esperienza, mentre il Milan ha aperto alla sua cessione qualora arrivassero condizioni soddisfacenti. La partita resta quindi complessa, ma l'intervento di Mendes potrebbe diventare determinante per riaprire un dossier che sembrava definitivamente chiuso.

Arsenal, Yildiz resta il grande obiettivo: pronti oltre 100 milioni

Sempre Sacha Tavolieri ha poi confermato l'interesse dell'Arsenal per Kenan Yildiz, una pista che lo stesso giornalista aveva già segnalato diverse settimane fa. Il talento turco della Juventus sarebbe considerato da Mikel Arteta un obiettivo di primissimo livello per il reparto offensivo e, secondo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, i Gunners sarebbero pronti a spingersi oltre quota 100 milioni di euro per convincere la Juventus a cedere il proprio numero 10.

Una proposta di questa portata finirebbe inevitabilmente per mettere sotto pressione anche una società che ha sempre considerato Yildiz centrale nel proprio progetto.

Il turco rappresenta infatti uno dei simboli della nuova Juventus e la dirigenza non avrebbe intenzione di privarsene, ma una cifra superiore ai 100 milioni potrebbe costringere la Continassa a valutare uno scenario completamente diverso. Al momento, però, Yildiz resta un punto fermo per i bianconeri e l'eventuale assalto dell'Arsenal dovrà passare da un'offerta capace di convincere non soltanto il giocatore, ma soprattutto la Juventus.