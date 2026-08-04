Stando alle ultime di mercato, Milan e Roma sarebbero protagoniste di un possibile dialogo legato a Rafael Leao e Matias Soulé, due profili molto apprezzati ma dalle valutazioni differenti. Nel frattempo, anche la Juventus riflette sul proprio centrocampo: il futuro di Arthur, dato fino a poco tempo fa in uscita, potrebbe prendere una direzione inattesa dopo le ultime valutazioni della dirigenza e dello staff tecnico.

Milan-Roma, prende forma l'ipotesi Leao-Soulé

Secondo quanto rivelato dalla giornalista Eleonora Trotta ai microfoni di Tele Radio Stereo, tra Milan e Roma potrebbe presto svilupparsi un interessante asse di mercato.

Tutto partirebbe dalla volontà dei rossoneri di cedere Rafael Leao, un'esigenza che si incrocerebbe perfettamente con la ricerca, da parte dei giallorossi, di un esterno offensivo di sinistra da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. Il portoghese rappresenterebbe il profilo ideale per caratteristiche tecniche, ma la valutazione di circa 60 milioni di euro renderebbe l'operazione difficilmente sostenibile per la Roma. In questo scenario entrerebbe in gioco Matias Soulé, fantasista giallorosso che, sempre secondo Trotta, sarebbe molto apprezzato da Ruben Amorim. Le due società potrebbero quindi imbastire una trattativa basata su uno scambio di cartellini con un conguaglio economico compreso tra i 20 e i 25 milioni di euro in favore del Milan, così da colmare la differenza di valutazione tra i due giocatori.

Juventus, Arthur può restare: la cessione non è più così scontata

Nel frattempo, anche in casa Juventus emergono novità sul futuro di Arthur. Secondo quanto riferito dal giornalista Michele De Blasis su X, la permanenza del centrocampista brasiliano a Torino sarebbe un'ipotesi tutt'altro che da escludere. Alla Continassa, infatti, non verrebbe presa in considerazione la risoluzione consensuale del contratto, motivo per cui qualsiasi club interessato al regista dovrebbe comunque acquistarne il cartellino. Una condizione che finora ha rallentato ogni possibile trattativa. Arthur, inoltre, avrebbe moderatamente convinto Luciano Spalletti durante le prime settimane di lavoro, elemento che potrebbe spingere il tecnico a valutarne l'impiego nel corso della stagione.

A rendere ancora più incerto il suo futuro contribuiscono anche le difficoltà della Juventus sul mercato e i margini economici ridotti per intervenire a centrocampo, dopo gli importanti investimenti effettuati per rinforzare l'attacco con gli arrivi di Randal Kolo Muani e Aljabegovic.