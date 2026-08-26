Il mercato propone tre piste molto diverse ma accomunate dalla ricerca di opportunità nell’immediato e per il futuro. Il Milan avrebbe sondato Kaoru Mitoma del Brighton, la Juventus valuta Aaron Martin come alternativa più economica per la fascia sinistra e il Chelsea accelera per Honest Ahanor dell’Atalanta, con un’operazione destinata a superare i 40 milioni di euro.

Milan, Mitoma piace a Cardinale: sondaggio per il giapponese

Il Milan avrebbe effettuato nelle ultime ore un sondaggio per Kaoru Mitoma, esterno giapponese classe 1997 attualmente in forza al Brighton.

Il profilo piacerebbe particolarmente al proprietario Gerry Cardinale, affascinato dalle qualità tecniche e dalla notorietà internazionale del giocatore. Tuttavia, l'operazione non sarebbe al momento in cima alle priorità della dirigenza rossonera.

A frenare l'ipotesi ci sarebbero infatti diversi elementi: l'età di Mitoma, alcune problematiche fisiche che ne hanno condizionato la continuità e soprattutto la posizione in campo. Il giapponese è infatti un esterno offensivo di sinistra, un ruolo nel quale il Milan dispone già di diverse soluzioni. Il Brighton, inoltre, valuterebbe il proprio giocatore circa 20 milioni di euro, una cifra non proibitiva ma comunque da considerare alla luce dei dubbi tecnici e fisici.

Per ora, dunque, il sondaggio resta tale, con Mitoma inserito in una lista più ampia di possibili occasioni.

Juventus, Aaron Martin può essere l'alternativa low cost. Chelsea, Ahanor oltre i 40 milioni

La Juventus continua invece a cercare un terzino sinistro e nelle ultime ore sarebbe emerso un nome meno altisonante rispetto a quelli già circolati, ma proprio per questo particolarmente interessante: Aaron Martin del Genoa. Lo spagnolo, classe 1997, rappresenterebbe infatti una soluzione immediatamente utilizzabile e soprattutto molto più economica rispetto a profili come Carrera o Udogie. Il contratto di Martin con il Genoa scade nel 2027 e la sua valutazione sarebbe intorno ai 5 milioni di euro.

Una cifra decisamente abbordabile per la Juventus, che potrebbe così completare il reparto senza affrontare un investimento particolarmente pesante.

Infine, secondo Gianluca Di Marzio, il Chelsea si sarebbe avvicinato sensibilmente a Honest Ahanor: la trattativa sarebbe entrata nel vivo e il valore dell'operazione dovrebbe superare i 40 milioni di euro, in attesa dell'accordo definitivo tra i due club. Il giovane italiano potrebbe così raggiungere Stamford Bridge dopo il passaggio a Londra di Marco Palestra, confermando l'asse sempre più intenso tra Atalanta e Chelsea. Per la Dea, il doppio affare potrebbe portare nelle casse societarie una cifra complessiva vicina ai 100 milioni di euro, trasformando due giovani talenti del vivaio in una straordinaria fonte di investimento.